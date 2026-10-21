Sonbaharda Nemrut kalderası gün batımında tabloya dönüşüyor

sonbaharın renkleri Nemrut Kalderası'nda buluştu

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırlarında yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı, sonbaharın gelişiyle ortaya çıkan sarı, turuncu, kızıl ve kahverengin tonlarıyla dikkat çekiyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle ağaçların yapraklarında başlayan dönüşüm, kaldera ve krater gölü çevresinde geniş bir renk paleti oluşturuyor. Günün son saatlerinde gökyüzünün kızıl tonlarıyla birleşen manzara, ziyaretçilere yoğun görsel etki bırakıyor.

rengarenk bir atmosfer:

Güneşin batışı, kalderadaki ağaç sıralarını ve göl yüzeyini farklı ışık ve gölge oyunları içinde bırakıyor. Özellikle gün batımının kızıl tonu ile sararmış yaprakların sıcak renkleri birbirini tamamlayarak fotoğraf tutkunları için etkileyici kareler oluşturuyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 250 metre yükseklikteki bu alan, ışık koşullarının değişmesiyle her an farklı bir atmosfer sunuyor.

ödülle taçlanan bir destinasyon:

Avrupa Komisyonu'nun Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında verdiği "Mükemmeliyet Ödülü" ile tescillenen Nemrut Kalderası, dört mevsim sunduğu doğal güzelliklerle Bitlis'in öne çıkan turizm merkezleri arasında yer alıyor. Sonbaharın tüm renklerini bir arada sunduğu dönem, bölgenin doğal zenginliğini ve ekoturizm potansiyelini gözler önüne seriyor.

Kaldera ve krater gölünün buluştuğu bu özgün coğrafya, doğaseverlere sakin yürüyüşler, fotoğrafçılara ise gün batımında eşsiz kareler sağlıyor. Sonbaharın yoğun renkleriyle birleşen gökyüzü, Nemrut Kalderası'nı ziyaret etmek için güçlü bir görsel gerekçe sunuyor.

NEMRUT KALDERASI MİLLİ PARKI, GÜN BATIMINDA GÖKYÜZÜNÜN KIZIL RENGİYLE BÜTÜNLEŞİNCE İZLEYENLERE GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR.