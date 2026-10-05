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Sonbaharda süregelen halsizlikte kansızlık ihtimalini göz ardı etmeyin

Sonbaharda artan halsizlik her zaman mevsim kaynaklı değildir; Doç. Dr. Ali Eser, uzun süren yorgunlukta kansızlık araştırması yapılmasını öneriyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sonbaharda süregelen halsizlikte kansızlık ihtimalini göz ardı etmeyin

Doç. Dr. Eser uyarıyor:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Eser, sonbaharda havaların serinlemesiyle birlikte sıkça görülen yorgunluk ve halsizliğin her zaman sadece mevsim geçişine bağlanmaması gerektiğini vurguluyor. Uzun süre devam eden veya günlük yaşamı etkileyen yakınmalarda altta yatan nedenlerin araştırılması önem taşıyor.

Kansızlık belirtileri ve mekanizması:

Doç. Dr. Eser, kansızlıkta kandaki hemoglobin düzeyinin kişiye göre beklenen seviyenin altında olduğunu, bunun dokulara taşınan oksijen miktarını azaltarak halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı, baş dönmesi, baş ağrısı, çarpıntı ve dikkat dağınıklığı gibi şikâyetlere yol açabileceğini belirtiyor. Bazı vakalarda cilt solukluğu ve efor kapasitesinde azalma da görülebilir. Belirtilerin şiddeti, kansızlığın derecesi ve gelişme hızına göre değişir.

Kimler daha riskli ve hangi adımlar atılmalı:

Özellikle yoğun adet kanaması olan kadınlarda demir eksikliği sık rastlanan bir neden olup, tekrarlayan kan kayıpları demir depolarını azaltarak kansızlığa yol açabilir. Doç. Dr. Eser, kansızlık tespit edildiğinde yalnızca hemoglobin değerini yükseltmenin yeterli olmadığını; kansızlığın nedeninin ortaya konulması gerektiğini, bunun beslenme yetersizliği mi yoksa devam eden bir kan kaybı mı olduğunun değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

Halsizlik tek başına kansızlık anlamına gelmez; ancak şikâyetler uzun süre devam ediyor, istirahatle geçmiyor veya nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi gibi bulgular eşlik ediyorsa hekim değerlendirmesi önemlidir. Gerekli görüldüğünde yapılacak kan tetkikleriyle kansızlık olup olmadığı ve varsa nedenleri araştırılabilir.

Doç. Dr. Eser ayrıca sonbaharda görülen geçici yorgunluk ile altta yatan sağlık sorunlarına bağlı halsizliği ayırt etmenin önemine dikkat çekiyor ve kişilerin kendi kendine demir veya vitamin takviyesi kullanmak yerine önce bir uzmana başvurmasını öneriyor. Erken dönemde yapılacak değerlendirmeler, hem kansızlığın hem de kansızlığa yol açabilecek nedenlerin zamanında tespit edilmesine yardımcı olur.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ HEMATOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. ALİ ESER, SONBAHAR AYLARINDA...

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ HEMATOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. ALİ ESER, SONBAHAR AYLARINDA HAVALARIN SERİNLEMESİ VE GÜNLÜK YAŞAM TEMPOSUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERLE BİRLİKTE DAHA SIK HİSSEDİLEN HALSİZLİK VE YORGUNLUĞUN HER ZAMAN MEVSİM GEÇİŞİNE BAĞLANMAMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, KANSIZLIĞIN DA BENZER ŞİKAYETLERE YOL AÇABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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