Dolar 49,5908 +0,02%
Euro 55,6960 -0,03%
Bist 11.753,26 -0,38%
Altın Gram 6.587,98 -0,26%
EUR/USD 1,1226 -0,12%
Brent Petrol 110,00 +1,11%
--°

Sonbaharda tabloya dönen Sarıkamış sarıçamları

Sarıkamış'taki sarıçam ormanları sonbaharda sarı ve altın tonlarına bürünerek kartpostallık manzaralar sundu; bölge yüzlerce yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 08:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sonbaharda tabloya dönen Sarıkamış sarıçamları

Sonbaharın renkleri Sarıkamış ormanlarını sardı

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları, sonbaharın gelişiyle farklı renklere büründü. Sarıçamların yeşili ile söğütlerin sarı ve altın tonları arasındaki kontrast, bölgede kartpostallık görüntüler oluşturdu. Görüntülerde ağaçların yoğun dokusu ve mevsimin yarattığı sıcak palet dikkat çekiyor.

Bitki örtüsünde mevsimsel dönüşüm:

Sarıçamların hakim olduğu alanlarda, sonbahar genellikle daha sakin ve dengeli bir görünüme yol açıyor. Bu alanlarda söğüt ve diğer yaprak döken türlerin sararmasıyla ortaya çıkan renk cümbüşü, fotoğrafçılar ve doğa gözlemcileri için eşsiz kareler sunuyor. Havadan kaydedilen görüntüler, ağaç dizilimlerinin ve vadilerin mevsimsel değişimini net biçimde gösterdi.

Yaban hayatı ve bölgesel potansiyel:

Sarıkamış sarıçam ormanları yalnızca görsel açıdan değil, ekolojik açıdan da büyük önem taşıyor. Yüzlerce yaban hayvanına ev sahipliği yapan bu geniş orman dokusu, türler için barınak ve beslenme alanı sağlıyor. Sonbaharda artan görsel çekicilik, bölgenin doğa turizmi potansiyelini de gözler önüne seriyor; aynı zamanda sürdürülebilir kullanım ve koruma çalışmaları için farkındalık oluşturuyor.

Genel olarak Sarıkamış’ın sarıçam ormanları, mevsimsel renk değişimleri ve canlı yaban hayatı ile Kars’ın doğal zenginliklerini yeniden vurguluyor. Havadan alınan görüntüler, bölgenin peyzaj dokusunu ve sonbaharın atmosferini ziyaretçilere aktarıyor.

KARS&#039;TA SARIKAMIŞ SARIÇAM ORMANLARINDA SONBAHAR RENKLERİ KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER SUNDU. YÜZLERCE...

KARS'TA SARIKAMIŞ SARIÇAM ORMANLARINDA SONBAHAR RENKLERİ KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER SUNDU. YÜZLERCE YABAN HAYVANINA EV SAHİPLİĞİ YAPAN ORMANLAR, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocaeli barajlarında doluluk arttı, göl rengi sel çamuruyla kahverengiye döndü
images

Söke'de pamuk hasadının koşulları yerinde denetleniyor
images

Mezitli'ye yeni nefes: 38 bin metrekarelik kent meydanı yükseliyor
images

Kiremitlik Tepe atlama kuleleri 12 aya uygun şekilde yenileniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Manavgat'ta tehlikeli kavşağa hız kesici yerleştirildi, esnafın uyarısı karşılık buldu

Manavgat'ın zeytin mirası üçüncü festivalde buluşuyor

Altıeylül'de okullara sıfır atık kültürünü yaygınlaştıracak eğitim protokolü

Tire'de depo olarak kullanılan adreste cephanelik bulundu

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti