Sonbaharın başkenti Şavşat'ta doğa renk festivaline dönüştü

Şavşat'ta sonbahar görsel bir şölene dönüştü

Artvin'in Sakin Şehir ünvanlı Şavşat ilçesi, sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, turuncu ve kızıl tonların hakim olduğu bir görsel zenginlik sergiledi. İlçe, köyleri, gölleri ve ormanlarıyla fotoğrafçılar, içerik üreticileri, sosyal medya fenomenleri ve gazetecilerin ilgi odağı oldu. Katılımcılar hem fotoğraf kareleri hem de dron görüntüleriyle bölgenin benzersiz doğasını kayıt altına aldı.

Etkinlik ve katılım detayları:

Şavşat Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen foto safari programı, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ortaklığıyla üç gün sürdü. Programa Türkiye'nin farklı illerinden gelen 100'ün üzerinde fotoğrafçı ilçenin çeşitli noktalarında çekimler yaptı. Belediye tarafından ağırlanan gazeteciler ve sosyal medya içerik üreticilerinden oluşan ayrı bir grup da bölgeyi gezip halkla röportajlar gerçekleştirdi.

Katılımcılar çekim rotalarında Yavuzköy, Kocabey, Meşeli, Bazgiret, Mısırlı ve Pınarlı köylerinin yanı sıra Papart Vadisi, Aşağı Koyunlu Balık Gölü, Yukarı Koyunlu Rutav Gölü ve Karagöl gibi noktaları tercih etti. Geniş çayırlar arasına yayılan ağaç kümeleri, köy evleri ve sisli tepeler sonbaharın farklı tonlarını bir araya getirdi.

Yerel aktörlerin gözünden Şavşat:

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, ilçenin tanıtımına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Aydın, ilçenin dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu vurgulayarak Şavşat'ı doğası bozulmamış bir yer olarak nitelendirdi ve Türkiye'de sonbaharın başkenti olarak anıldığını söyledi. Başkan Aydın ayrıca ortak program kapsamında gelen fotoğrafçı sayısına ve ilçedeki gazeteci ile fenomen grubuna dikkat çekti ve Şavşat'ı ziyaret çağrısıyla sözlerini tamamladı.

Bölgede işletmecilik yapan Cihat Küçükaltun ise sonbaharın renklerini görmek isteyen ziyaretçilere eşlik ettiklerini, misafirlere yardımcı olmaya çalıştıklarını ve bazı güzergahlarda yol sorunlarına rağmen fotoğraf tutkunlarını kabul ettiklerini anlattı. Küçükaltun, Şavşat'ın bu güzelliklerini görmeden Karadeniz ve Anadolu seyahatlerinin tamamlanmış sayılmaması gerektiğini ifade etti.

Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği'nden (SAMFAD) Hüseyin Usta 14 kişilik bir grupla katıldıklarını, fotoğraf aracılığıyla kentlerin tanıtımına katkı sunduklarını ve Şavşat'ın sonbaharını o kadar beğendiklerini kaydederek kışı da çekmek üzere dönmeyi planladıklarını söyledi. SAFAD üyesi Yaşar Ali Dursun ise Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen fotoğrafçılarla farklı noktalarda çekimler yaptıklarını, bunun dördüncü gelişi olduğunu ve yeniden gelmeyi düşündüğünü belirtti.

Etkinlik, bölgenin sonbahar paletini görünür kılarken yerel halk ve katılımcılar arasında bir tanıtım köprüsü oluşturdu. Fotoğraf ve video içerikleri, Şavşat'ın mevsimsel zenginliğini daha geniş kitlelere taşıyarak turizm ve yerel ekonomiye dolaylı katkı sağlamayı hedefliyor.

ARTVİN’İN ŞAVŞAT İLÇESİNDE SONBAHARIN GELİŞİYLE ORTAYA ÇIKAN RENK CÜMBÜŞÜ, FOTOĞRAFÇILARI, İÇERİK ÜRETİCİLERİNİ, SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİ VE GAZETECİLERİ BÖLGEYE ÇEKTİ. KÖYLERİ, GÖLLERİ VE ORMANLARI GÖRÜNTÜLEYEN KATILIMCILAR, SONBAHARIN GÜZELLİKLERİNİ FOTOĞRAF KARELERİNE VE DRON GÖRÜNTÜLERİNE YANSITTI.