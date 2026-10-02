Sonbaharın kırmızısı gilaburu tezgahlarda

Erzincan'da sonbahar aylarında hasat edilen ve halk arasında "gençlik iksiri" olarak adlandırılan gilaburu, kentin özellikle yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişiyor. Kırmızı taneleriyle dikkati çeken meyve tezgahlarda yerini aldı.

Kullanım alanları:

Meyvenin suyu çıkarılarak tüketilmesinin yanında reçel, sirke ve salamura yapımında da kullanılıyor. Yerel halk, gilaburunun özellikle kış aylarında bağışıklığı desteklemek amacıyla tüketildiğini belirtiyor.

Pazar ve satıcı profili:

Her yıl sonbahar döneminde satışa sunulan gilaburu, Erzincan'da aktar ve seyyar satıcıların tezgahlarında vatandaşlardan ilgi görüyor. Şehirdeki tezgahlarda genellikle kırmızı taneleriyle dikkat çeken meyve öne çıkıyor.

İçeriğinde C vitamini, fenolik birleşikler ve antioksidanlar bulunan gilaburu, yörede hem geleneksel kullanım hem de günlük tüketim için tercih ediliyor.

ERZİNCAN’DA "GENÇLİK İKSİRİ" OLARAK BİLİNEN GİLABURU TEZGAHLARDA