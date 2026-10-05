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Sonbaharın renkleri Bolu Dağı yamaçlarını süslüyor

Bolu Dağı'nın yamaçlarında sonbahar, sarı, turuncu ve kırmızı tonlarla doğa şöleni yaratıyor; yürüyüş, fotoğraf ve temiz hava için ziyaretçi akını sürüyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sonbaharın renkleri Bolu Dağı yamaçlarını süslüyor

Bolu Dağı'nın yamaçlarında sonbahar, sarı, turuncu ve kırmızı tonların ağır bastığı bir doğa gösterisi sunuyor. Bolu ile Düzce arasındaki ormanlık alanlarda havaların serinlemesiyle birlikte yeşilin yerini alan renk geçişi, yürüyüş ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.

Sonbaharın paleti doğada hayat buluyor:

Ormanlar, yaprakların sarıya ve kırmızıya dönüşmesiyle adeta boyanmış bir tabloyu anımsatıyor. Ziyaretçiler temiz havayı soluyup yürüyüş yaparken, ortaya çıkan manzaraları fotoğraf ve videolarla kaydediyor. Bölgedeki yamaçlarda gözlenen renk yoğunluğu, doğa gözlemcileri ve fotoğraf meraklıları için özellikle tercih edilen bir ortam oluşturuyor.

Ziyaretçi deneyimleri ve paylaşım kültürü:

Manzarayı fotoğraflayan vatandaşlardan biri, "Yeşilin ve toprağın renklerinin birbirine karıştığı ormanları görmek harika bir duygu. Herkese mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye ettiğim güzel bir nokta. Dağın yamaçları her zaman çok güzel. Burada bolca oksijen ve tertemiz bir hava var. Açıkçası herkesin buraya gelip bu güzellikleri görmesini, temiz havayı solumasını ve doğanın tadını çıkarmasını isterim" dedi. Ziyaretçilerin çektiği görüntüler sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaşırken, bölgenin tanınırlığı artıyor.

Sezon süresi ve yerel gözlemler:

Bölgedeki işletmecilerden Halil İbrahim Uygun, sonbaharın bölgeye ayrı bir hava kattığını vurguladı. Uygun, "Şu anda yaprak döküm mevsimindeyiz. Ekim ayında başlayan bu süreç, Aralık ayına kadar devam ediyor. Yapraklar yeşilden sarıya, ardından kırmızıya dönüyor. Ortaya adeta bir doğa şöleni çıkıyor" ifadelerini kullandı. Uygun, geçen yıl Bolu ve Düzce bölgesine bu görsel şöleni görmek için çok sayıda ziyaretçi geldiğini ve bu yıl da benzer bir ilgi beklediğini belirtti.

İşletmeciler ve bölge sakinleri, Ekim ayında başlayan yaprak dökümünün Aralık ayına kadar süreceğini ve bu dönemin Bolu Dağı'nın doğal zenginliklerinin en belirgin şekilde görüldüğü zamanlardan biri olduğunu söylüyor. Sonbahar renklerinin değişimi, doğa ve fotoğraf tutkunları için bölgeyi cazip kılmaya devam ediyor.

BOLU DAĞI’NDA SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE ORMANLAR SARI, TURUNCU VE KIRMIZI TONLARA BÜRÜNMEYE...

BOLU DAĞI’NDA SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE ORMANLAR SARI, TURUNCU VE KIRMIZI TONLARA BÜRÜNMEYE BAŞLADI. ORTAYA ÇIKAN EŞSİZ MANZARA, BÖLGEYİ ZİYARET EDENLERE GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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