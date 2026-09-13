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Soruşturma kapsamında eşi de gönderildi: Çağla Öz Van'a sevk edildi

Van Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Çağla Öz'ün işlemleri tamamlanıp sabah saatlerinde Van'a gönderildi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Soruşturma kapsamında eşi de gönderildi: Çağla Öz Van'a sevk edildi

Çağla Öz'ün Van'a sevki tamamlandı

Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan ile bağlantılı yürütülen soruşturma kapsamında, eşi Çağla Öz İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince gerçekleştirilen gözaltı sonrası emniyetteki işlemleri tamamlanan Öz, sabah saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü Van'a gönderildi.

Gözaltı ve sevk süreci:

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Tançalan'ın ardından Öz hakkında da işlem yapıldı. Emniyetteki prosedürlerin tamamlanmasının ardından ilgili adli ve idari birimlerin koordinasyonu ile nakil gerçekleştirildi.

Soruşturmanın odağı ve MASAK incelemesi:

Soruşturmanın, Tançalan'ın mal varlığı ve düğünde takılan yüksek miktardaki altınların kaynağının tespitine yönelik yürütüldüğü, bu kapsamda MASAK incelemesinin de dahil olduğu öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz Van’a gönderildi

Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz Van’a gönderildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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