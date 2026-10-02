Dolar 49,1400 +0,13%
Euro 55,3296 +0,21%
Bist 12.354,71 +0,86%
Altın Gram 6.660,33 +0,32%
EUR/USD 1,1254 +0,08%
Brent Petrol 99,18 -3,06%
--°

Sosyal belediyecilikte örnek model: Bahçelievler'den ekmek, yemek ve emekliye destek

Bahçelievler Belediyesi 'Bi Ekmek'te ekmek 10 TL, Semt Lokantası'nda üç çeşit yemek 55 TL; 20 bin emekliye 250 milyon TL, 2019'dan beri toplam 1 milyar TL destek.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Sosyal belediyecilikte örnek model: Bahçelievler'den ekmek, yemek ve emekliye destek

Bahçelievler'de bütçeye doğrudan katkı sağlayan uygulamalar

Bahçelievler Belediyesi, vatandaşların günlük giderlerini hafifletmek amacıyla hayata geçirdiği sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye yetkilileri, uygulamaların hedefinin dar gelirli aileler, öğrenciler, emekliler ve dezavantajlı grupların temel ihtiyaçlara daha kolay erişmesini sağlamak olduğunu belirtiyor.

Bi Ekmek projesi ve temel gıdaya erişim:

Belediyenin hayata geçirdiği Bi Ekmek projesi kapsamında ilçe sakinlerine sunulan ekmek fiyatı 10 TL olarak belirlendi. Proje, özellikle günlük mutfak giderlerinde sıkıntı yaşayan hanelere doğrudan mali rahatlama sağlamayı amaçlıyor. Yetkililer, uygulamanın kullanımında önceliğin ihtiyaç sahibi aileler ve gelir düzeyi düşük vatandaşlarda olduğunu vurguluyor.

Semt Lokantası ile uygun fiyatlı sıcak yemek:

Bahçelievler'de hizmet veren Semt Lokantası, üç çeşit sıcak yemeği 55 TL'den sunuyor. Bu hizmet, öğrencilerden emeklilere, çalışanlardan dar gelirli komşulara kadar geniş bir kesimin uygun fiyatla sıcak yemek tüketmesini mümkün kılıyor. Belediye, lokanta modelinin hem beslenme güvenliğine katkı sağladığını hem de sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini aktarıyor.

Sosyal yardım çalışmalarının kapsamı yalnızca gıda ile sınırlı değil; belediye, eğitim, temel ihtiyaç malzemeleri ve farklı destek paketleriyle vatandaşların çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Açıklamada, yardımların dağıtımında ilçe esnafıyla iş birliği kurulmasına dikkat edildiği ve yerel ekonomiye de olumlu etkiler hedeflendiği ifade edildi.

Emeklilere ve ilçeye sağlanan mali destekler:

Belediye verilerine göre bugüne kadar 20 bin emekliye toplam 250 milyon TL destek sağlandı. Ayrıca, 2019'dan bu yana ilçe esnafı aracılığıyla yürütülen sosyal yardım programlarının toplam tutarı 1 milyar TL'ye ulaştı. Bu rakamlar, belediyenin 'Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği' anlayışı çerçevesinde yürüttüğü sosyal politikaların kapsamını ortaya koyuyor.

Bahçelievler Belediyesi yetkilileri, uygulamaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ve ihtiyaçların değişimine göre destek modellerinin güncelleneceğini belirtiyor. Belediye, kaynakları yerel düzeyde etkin kullanarak hem sosyal yardımı genişletmeyi hem de yerel ekonomiyi desteklemeyi hedefliyor.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN BÜTÇESİNE DESTEK OLMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ SOSYAL...

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN BÜTÇESİNE DESTEK OLMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şaphane'de gıda güvenliğine sıkı takip: işletmelerde hijyen ve muhafaza koşullar...
images

Karabük eğitim ve araştırma hastanesinde bir ilk: ALIF ile kompleks omurga ameli...
images

Pazar koşusu nedeniyle Bursa'da bazı ana arterlerde trafik düzenlemesi uygulanac...
images

Oryantasyonda narko uyarısı: Afyon Kocatepe'de öğrencilere eğitim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Menemen'de hedef üç puan, rakip Adana Demirspor

Aliağa FK Erbaaspor deplasmanında liderlik takibini sürdürecek

Vali Makas huzurevinde çınarlarla buluştu

Liselerde siber suçlara karşı bilinçlendirme çalışmaları sürüyor

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı