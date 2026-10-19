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Sosyal hizmet uzmanlarına yapay zekâ eğitimi Amasya'da tamamlandı

OKA destekli projeyle Amasya'da 15 sosyal hizmet çalışanına yapay zekâ araçları, vaka analizi ve etik kullanımı odaklı uygulamalı eğitim verildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:27

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EDİTÖR: İrem Özkan

Sosyal hizmet uzmanlarına yapay zekâ eğitimi Amasya'da tamamlandı

Eğitim programı tamamlandı:

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) 2026 yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen, Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün başvuru sahibi olduğu Sosyal Hizmetlerde Yapay Zekâ Destekli Mesleki Beceriler Projesi 9 Ekim 2026'da düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı.

Proje kapsamında kurumda görev yapan 15 personele yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Programa psikolog, sosyolog, çocuk gelişimcisi ve sosyal çalışmacıların katılımı sağlandı.

Eğitim içeriği ve uygulamalar:

Katılımcılara yapay zekâ araçlarının sosyal hizmet uygulamalarındaki kullanımı anlatıldı. Eğitimde özellikle vaka analizi, sosyal inceleme ve değerlendirme raporlarının dijital ortama aktarılması, müdahale planlarının hazırlanması ve mesleki dokümantasyon süreçlerinin hızlandırılması konularında uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Etik ve veri güvenliği:

Eğitimin önemli bir ayağında yapay zekânın güvenli ve etik kullanımı işlendi. Katılımcılara kişisel verilerin korunması, mahremiyet, veri güvenliği ve mesleki etik ilkeleri üzerinde uygulamalı ve tartışmalı oturumlar sunuldu. Ayrıca yapay zekâ destekli süreçlerde insan odaklı karar alma yaklaşımının korunması ve vatandaşların haklarının gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

Hedefler ve beklenen etki:

Projenin hedefi, sosyal hizmet personelinin dijital araçları mesleki çalışmalarında daha etkin ve bilinçli kullanmasını sağlamaktır. Bu amaçla uygulamalı eğitimlerle vaka yönetimi ve raporlama süreçlerinde verimlilik artışı, dokümantasyon kalitesinde iyileşme ve müdahale planlamasında sistematik yaklaşım kazandırılması amaçlandı.

Sertifika töreniyle tamamlanan eğitimlerin kazanımlarının kurum içi uygulamalara aktarılması ve personelin günlük çalışmalarında bu araçları bilinçli şekilde kullanmaya başlaması hedefleniyor.

KURUMDA GÖREV YAPAN 15 PERSONELE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.

KURUMDA GÖREV YAPAN 15 PERSONELE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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