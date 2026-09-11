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Sosyal medyada yayılan 'sınavsız ehliyet' tuzağı vatandaşları hedef alıyor

Sosyal medyada yayılan 'sınavsız ehliyet' ve 'joker aday' vaatleri vatandaşların dolandırılmasına yol açıyor; MEB'e bağlı sürücü kurslarından doğrulama yapılmalı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:20

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sosyal medyada yayılan 'sınavsız ehliyet' tuzağı vatandaşları hedef alıyor

Dolandırıcıların yeni taktikleri sosyal medyada yoğunlaşıyor

Son dönemde dolandırıcılar, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yeni yöntemler uygulayarak, kolay yoldan ehliyet almak isteyenleri hedef alıyor. Paylaşılan sahte videolar ve yanıltıcı ilanlarla vatandaşlar ağlara çekiliyor; reklam verenlerle mesajlaşan dolandırıcıların ise 'sizin yerinize joker adayımız giriyor sınava siz ön ödemeyi yapın' şeklindeki ifadeleri vatandaşların dikkatini çekti.

Sosyal medya ilanları ve 'joker aday' vaadi:

Dolandırıcılar, sosyal paylaşım siteleri üzerinden 'sınavsız ehliyet' iddiaları ya da kendi hazırladıkları sahte içeriklerle güven oluşturmaya çalışıyor. Reklam veren kişilerin mesajlaşmalarda adaylara yönelttiği teklifler, ön ödeme talep edilmesi ve sınava başkasının girebileceği izlenimi yaratılması üzerinden kuruluyor. Bu tür tekliflerin, resmi prosedürlerin dışında ve yasadışı olduğunu vurgulamak gerekiyor.

MEB uyarısı ve kurs yetkililerinin açıklamaları:

Konya Sürücü Kursları Derneği Başkanı Selman Ceylan, ehliyet belgesinin yalnızca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar tarafından verildiğini açıkladı. Ceylan, "sürücü kursları haricinde ehliyet alınmamaktadır" diyerek, vatandaşların sosyal medyada gördükleri her paylaşıma itibar etmemeleri gerektiğini belirtti ve bilgi almak için doğrudan MEB'e bağlı sürücü kurslarına başvurulmasını önerdi.

Ceylan ayrıca, "başka bir kişinin sınava girmesi mümkün değildir" uyarısında bulundu. Elektronik sınavlarda kurs kayıt esnasındaki fotoğraf, nüfus dairesinden gelen fotoğraf ve sınava giren kişinin yüzü elektronik olarak eşleştirilerek kontrol ediliyor; bu nedenle bir başkasının yerine sınava girilmesi sistem tarafından engelleniyor.

Dernek başkanı, ehliyet almak isteyenlerin zorunlu teorik eğitimleri—trafik, motor ve ilk yardım—tamamlamaları ve zorunlu direksiyon eğitimlerini başarıyla geçmeleri gerektiğini hatırlattı. Ceylan, bu eğitimlerin sürüş güvenliği ve ileride meydana gelebilecek kazaların önlenmesi açısından önemine dikkat çekti ve "jokerle sınava girilirse sınavsız veya başkasının yerine sınava girerek ehliyet alınır" yönündeki iddialara kesinlikle itibar edilmemesini istedi.

Vatandaşların, ehliyet süreçleriyle ilgili kesin bilgi için yalnızca MEB'e bağlı sürücü kurslarıyla iletişime geçmesi gerektiği vurgulanıyor.

REKLAM VEREN DOLANDIRICILARIN İSE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN MESAJLAŞTIKLARI KİŞİLERE ‘SİZİN YERİNİZE...

REKLAM VEREN DOLANDIRICILARIN İSE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN MESAJLAŞTIKLARI KİŞİLERE ‘SİZİN YERİNİZE JOKER ADAYIMIZ GİRİYOR SINAVA SİZ ÖN ÖDEMEYİ YAPIN’ ŞEKLİNDEKİ KONUŞMASI İSE DİKKAT ÇEKTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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