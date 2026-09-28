SPK'dan tasfiye sürecinde iptal edilen talimatların durumu hakkında duyuru

SPK duyurusunun özeti:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) resmi internet sitesinden tasfiye süresine ilişkin bir basın duyurusu yayımladı. Duyuruda, ünvanlarına Kurul bültenlerinde yer verilen portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu bazı fonların 17 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatıldığı ve bu fonların tasfiyeye konu edildiği hatırlatıldı.

kurul bültenleri ve işlem kesintisi:

Duyuruda, 17 Eylül 2026 tarih ve 2026/60 sayılı Kurul Bülteni ile ünvanları ilan edilen fonların TEFAS'ta işleme kapatıldığı; ardından 2026/61 sayılı Kurul Bülteni ile bu fonların güncel listesi ve TEFAS dışındaki alım-satım işlemlerinin durdurulduğu belirtildi. Ayrıca, TEFAS'a sadece 16 Eylül 2026 tarihi ve öncesinde iletilen alım ve satım talimatlarının platformun olağan işleyişinde değerlendirildiği kaydedildi.

iptal edilen talimatların kapsamı:

Duyuruda özellikle, 16 Eylül 2026 saati 13.30 sonrası ile 17 Eylül 2026 saati 13.30 öncesi arasında iletilen talimatların aynı fiyat valörüne tabi olduğu; fakat 17 Eylül 2026 tarihinde Kurul kararına (57/1707 sayılı karar) uygun olarak ilgili fonların TEFAS platformunda işleme kapatılması nedeniyle bu tarihte verilen tüm talimatların TEFAS tarafından iptal edildiği vurgulandı.

iptal edilen talimatların mali akıbeti:

SPK, TEFAS tarafından iptal edilen talimatların sahiplerine ilişkin düzenlemeyi de açıkladı. Buna göre, 17 Eylül 2026 tarihinde tasfiyeye konu fonların TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatılması nedeniyle platforma iletilen ve iptal edilen talimatların sahiplerine, tasfiye bakiyesinden, fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacaktır.

önceki tarihlerde gerçekleştirilemeyen talimatlar:

Duyuruda ayrıca, 2026/61 sayılı Kurul Bülteni'nde ilan edilen tasfiye usul ve esaslarının A/6 hükmü çerçevesinde, 16 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS'a iletilmiş olmasına rağmen ilgili fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatların da tasfiye kapsamına alındığı ifade edildi.

SPK'nın duyurusu, ilgili fonların yatırımcı haklarına ilişkin uygulama ve ödeme süreçlerinin hangi usul ve esaslara göre yürütüleceğine dair açıklık getirmeyi amaçlıyor. Yatırımcıların söz konusu tarihlerde verdikleri talimatların sonuçları ve ödemelere ilişkin ayrıntılar için Kurulun yayınladığı bültenler ile TEFAS duyurularını takip etmeleri gerekiyor.

SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN TASFİYE SÜRESİNE İLİŞKİN BASIN DUYURUSU YAPILDI.