STM'den savunma atılımları: TUNGA‑X, NETA300 ve milli hücumbot denizle buluşmaya hazırlanıyor

STM mühendisliğini TEKNOFEST'te sergiledi

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa etkinliğinde kurumun insansız hava ve deniz platformlarındaki son durumunu paylaştı. STM standında TCG İSTANBUL, STM500, KARGU ve TOGAN maketleri yer alırken ziyaretçilere yönelik interaktif uygulamalar ve tasarım atölyeleri gerçekleştirildi.

deniz platformları ve gemi projeleri:

Güleryüz, Türkiye'nin milli fırkateyn programında 7 adet İ sınıfı fırkateynin inşasının sürdüğünü, ilk üç geminin deniz testlerinde nihai aşamaya geldiğini ve teslimat süreçlerine yaklaşıldığını belirtti. STM'nin ana yüklenicisi olduğu TCG İSTANBUL'un Deniz Kuvvetleri envanterinde olduğunu vurguladı.

Uçak gemisi projesinde de yoğun bir çalışma olduğunu aktaran Güleryüz, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde 2027 yılı bitmeden platformun denize indirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Ayrıca STM tarafından tasarlanan milli hücumbotun ilk prototip üretiminin yoğun şekilde devam ettiğini ve birkaç ay içinde denizle buluşturulmasının planlandığını açıkladı.

insansız sistemler: İHA ve otonom deniz araçları:

İnsansız sistemlerde öne çıkan projeler arasında TUNGA‑X yer aldı. Güleryüz, TUNGA‑X'in özellikle İHA'lara karşı bir çözüm olabilecek interceptor/avcı dron olarak çok yakın zamanda envantere girmeye hazır olduğunu ve seri üretim çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Diğer projeler arasında uzun menzilli kamikaze İHA KUZGUN, mini gözcü İHA TOGAN‑M ve otonom sualtı aracı NETA300 bulunuyor. Güleryüz, NETA projesinin STM özkaynaklarıyla başladığını, ilk sözleşmelerin imzalandığını ve teslimata doğru yaklaşıldığını; kamikaze deniz aracı YAKTU için de sözleşmenin imzalandığını aktardı.

STM500 denizaltıya ilişkin olarak ise platformun sığ sularda avantaj sağlayacak, 8 torpido taşıyabilecek, daha az personelle idame ettirilebilecek ve maliyet etkin bir çözüm olması beklendiği ifade edildi. Öncelikli hedefin Deniz Kuvvetleri envanterine girmek olduğu vurgulandı.

Festival süresince çocuklar ve gençler için düzenlenen Dijital Hafıza Oyunu ile katılımcılar STM'nin savaş gemileri ve İHA'larını eşleştirdi, tasarım atölyelerinde hayal ettikleri platformları dijital ortama taşıdı. Güleryüz, etkinliğe katılımın yüksek olduğunu ve gençlerin savunma sanayiine katkı sağlama heyecanı taşıdığını belirtti.

STM GENEL MÜDÜRÜ GÜLERYÜZ AÇIKLAMA YAPTI