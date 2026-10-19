Su roketleri okul bahçesinden gökyüzüne: 7'nci sınıfların uzay dersi

Siirt 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda 7'nci sınıf öğrencileri, fen bilimleri dersinde uygulamalı bir etkinlikle uzay teknolojilerini tanıdı. Öğrenciler, geri dönüştürülebilir malzemelerden tasarladıkları su roketlerini okul bahçesinde fırlatarak deneyim kazandı.

etkinliğin nasıl gerçekleştirildiği:

Etkinlik, fen bilimleri öğretmeni Berfin Karakoyun rehberliğinde yürütüldü. Öğrenciler önce ekipler halinde su roketlerinin tasarım ve montaj aşamalarını tamamladı, ardından güvenlik önlemleri alınarak hazırlanan modellerin fırlatılışları gerçekleştirildi. Etkinlik sırasında ayrıca bir profesyonel model roketin gökyüzüne fırlatılışı izlenerek karşılaştırmalı gözlemler yapıldı.

amaç ve eğitim yaklaşımı:

Faaliyet, "Uzay Araştırmaları ve Teknolojileri" ünitesi kapsamında düzenlendi ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin beceri ile süreç odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda planlandı. Amaç, öğrencilerin bilimsel merakını ve uzay teknolojilerine yönelik ilgisini artırmak, aynı zamanda tasarım-süreç becerilerini pekiştirmekti.

Etkinlik, hem teorik bilginin uygulamayla bütünleştirilmesine hem de öğrencilerin takım çalışması ve problem çözme yeteneklerinin gelişmesine katkı sağladı.

SİİRT 80. YIL CUMHURİYET ORTAOKULU'NDA 7'NCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ, FEN BİLİMLERİ DERSİ KAPSAMINDA HAZIRLADIKLARI SU ROKETLERİNİ UÇURARAK UZAY TEKNOLOJİLERİNİ UYGULAMALI OLARAK ÖĞRENDİ.