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Su ürünlerinde Aydın sürdürülebilir büyümeyi hedefliyor

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında yapılan toplantıda, 77 bin 475 ton proje kapasitesi, 2 birlik, 12 kooperatif, 243 tekne ve 1445 balıkçı ele alındı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Su ürünlerinde Aydın sürdürülebilir büyümeyi hedefliyor

Toplantı ve amaç

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen Su Ürünleri Sektörü İstişare Toplantısı’nda, ilin su ürünleri potansiyeli ve gelecek hedefleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantının ana gündemi, sektörde sürdürülebilir üretimin sağlanması ve bölge ekonomisine kattığı değerin artırılması oldu.

mevcut kapasite ve üretim yapısı:

Sunum ve değerlendirmelerde, Aydın’ın su ürünleri yetiştiriciliğinde 77 bin 475 tonluk proje kapasitesiyle ülkemizde üçüncü sırada yer aldığı vurgulandı. İlde faaliyet gösteren 2 birlik, 12 kooperatif, 243 kayıtlı balıkçı teknesi ve 1445 balıkçı ile güçlü bir üretim altyapısının omurga görevini üstlendiği belirtildi.

sürdürülebilirlik ve iş birliği önlemleri:

Toplantı kapsamında doğal kaynakların korunması, üreticilerin desteklenmesi ve ürün kalitesinin yükseltilmesine yönelik görüşler paylaşıldı. Katılımcılar, il ekonomisine sağlanan katma değerin artırılması için kamu kurumları, üretici birlikleri ve kooperatifler arasında güçlü iş birliği gerektiğini ifade etti. Sonuç bölümünde, alınan önerilerin uygulamaya geçirilmesi ve düzenli izleme mekanizmalarının kurulması kararları değerlendirildi.

AYDIN’DA SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ KONUŞULDU

AYDIN’DA SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ KONUŞULDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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