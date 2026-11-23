Subaşıoğlu'nun Acıpayam ziyareti:

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ilçe turu kapsamında Acıpayam ilçesine bağlı Dedebağı Mahallesinde kurulan pazarı ziyaret etti. Ziyarette Subaşıoğlu, pazar alanında esnafla bir araya gelerek bölge ticaretinin nabzını tuttu.

Esnafla görüşmeler:

Başkan Subaşıoğlu, tezgâhları tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler ve bol kazanç dileklerinde bulundu. Esnafın talep ve görüşlerini dinleyen ekip, pazarın işleyişine ve esnafın beklentilerine ilişkin doğrudan geri bildirim aldı.

Vatandaş buluşmaları ve izlenimler:

Ziyaret sırasında Subaşıoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek yerel ihtiyaçlar ve beklentiler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmelerde samimi görüntüler oluşurken, ziyaretin il genelindeki saha çalışmaları kapsamında sürdüğü dikkat çekti.

Bu tür ziyaretler, hem esnafın hem de vatandaşın gündelik sorunlarının doğrudan yetkililere iletilmesine olanak sağlıyor. Subaşıoğlu'nun ilçe ziyaretleri, yerel ekonomiye dair izlenim ve taleplerin raporlanmasına katkı sunuyor.

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU, ACIPAYAM İLÇESİNE BAĞLI DEDEBAĞI MAHALLESİ’NDE KURULAN PAZARI ZİYARET ETTİ.