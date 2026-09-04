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Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonda yaralanan vatandaş yaşamını yitirdi

MİT ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Sultanbeyli'de DEAŞ bağlantılı bir şüpheliye yönelik operasyonunda yaralanan vatandaş, hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonda yaralanan vatandaş yaşamını yitirdi

Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonda yaralanan vatandaş yaşamını yitirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli yürütülen DEAŞ operasyonu sırasında yaralanan bir vatandaş, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

operasyonun seyri:

Operasyon, Sultanbeyli'de, DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen B.Ç. (21)'nin yakalanmasına yönelik olarak düzenlendi. MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde çalışmalarını yürüttü.

Operasyon esnasında şüphelinin görevli polis ekiplerine ateş açtığı, ekiplerin ise karşılık verdiği bildirildi. Bu müdahale sonucunda B.Ç. (21) etkisiz hale getirildi.

yaralının hastane müdahalesi ve sonucu:

Olay sırasında yaralanan vatandaş olay yerinden hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen söz konusu vatandaş yaşamını yitirdi.

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Sultanbeyli'deki DEAŞ operasyonunda yaralanan vatandaş hayatını kaybetti

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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