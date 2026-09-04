Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonda yaralanan vatandaş yaşamını yitirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli yürütülen DEAŞ operasyonu sırasında yaralanan bir vatandaş, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

operasyonun seyri:

Operasyon, Sultanbeyli'de, DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen B.Ç. (21)'nin yakalanmasına yönelik olarak düzenlendi. MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde çalışmalarını yürüttü.

Operasyon esnasında şüphelinin görevli polis ekiplerine ateş açtığı, ekiplerin ise karşılık verdiği bildirildi. Bu müdahale sonucunda B.Ç. (21) etkisiz hale getirildi.

yaralının hastane müdahalesi ve sonucu:

Olay sırasında yaralanan vatandaş olay yerinden hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen söz konusu vatandaş yaşamını yitirdi.

Sultanbeyli'deki DEAŞ operasyonunda yaralanan vatandaş hayatını kaybetti