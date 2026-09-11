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Sultanbeyli'ye 400 dönümlük Turgut Reis gençlik kampı geliyor

Sultanbeyli'de 400 dönümlük Turgut Reis Gençlik Kampı ve mesire alanı projesi başladı; binicilik, okçuluk, hokey ve sosyal tesisler planlanıyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sultanbeyli'ye 400 dönümlük Turgut Reis gençlik kampı geliyor

Turgut Reis Gençlik Kampı projesi başlıyor

Sultanbeyli Belediyesi, ilçeye yeni bir gençlik ve sosyal yaşam alanı kazandırmak üzere 400 dönümlük Turgut Reis Gençlik Kampı ve mesire alanı projesine fiilen başladı. Projeyi açıklayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, hedeflerinin ilçede Türkiye'nin en kapsamlı gençlik merkezlerinden birini oluşturmak olduğunu belirtti.

Projenin kapsamı ve spor alanları:

Proje, farklı yaş gruplarına yönelik çok yönlü spor ve etkinlik imkânlarını aynı alanda topluyor. Planlanan donatılar arasında kıl çadırları, binicilik ve manej alanları, okçuluk alanı, hokey sahası, çok amaçlı spor sahaları ile geleneksel masa oyunları alanları yer alıyor. Bu düzenlemeler, gençlerin hem bireysel hem de takım sporlarında deneyim kazanmalarını ve geleneksel oyunlarla kültürel bağlarını güçlendirmelerini hedefliyor.

Mesire alanı ve sosyal donatılar:

Gençlik kampının hemen yanı başında inşa edilecek mesire alanı, ailelere ve çocuklara yönelik dinlenme ve sosyalleşme alanları sunacak. Proje kapsamında çocuk oyun alanları, piknik alanları, yürüyüş yolları ve seyir teraslarının yanı sıra sosyal tesis, kafe, büfe, pişirme üniteleri, ibadethane ve otopark da yer alacak. Başkan Tombaş, projenin 2028 yılında hizmete alınmasının planlandığını vurguladı.

Belediye yetkilileri, Turgut Reis Gençlik Kampı ve Mesire Alanı'nın Sultanbeyli'nin yaşam kalitesini yükseltecek, gençlere yeni imkânlar sunacak ve bölgenin cazibe merkezlerinden biri olacağını ifade etti. Proje, ilçenin sosyal donatılarını zenginleştirerek hem gençlere hem de tüm hemşehrilere yeni alanlar sağlamayı amaçlıyor.

Tüm gençlerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.

SULTANBEYLİ’DE 400 DÖNÜMLÜK GENÇLİK KAMPI PROJESİ BAŞLADI

SULTANBEYLİ’DE 400 DÖNÜMLÜK GENÇLİK KAMPI PROJESİ BAŞLADI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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