Sultandere'de çöp kamyonundaki kimyasal atık toprakla örtülerek söndürüldü

Sultandere'de çöp kamyonunda kimyasal atık yangını

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Sultandere 75. Yıl Mahallesi 3. Cadde üzerinde görevde olan bir çöp kamyonunun toplama haznesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araçtaki belediye personeli alevlerin büyümesini önlemek amacıyla haznedeki çöpleri cadde üzerine boşalttı.

Müdahalenin gerekçesi ve yöntemi:

Olay yerine gelen AFAD ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, toplanan çöpler arasında bulunan kimyasal atığın su ile temas ettiğinde reaksiyona girdiğini tespit etti. Bu nedenle ekipler, yangına geleneksel su müdahalesi yerine toprak dökerek müdahale etme kararı aldı.

Saha koordinasyonu ve olayın sonlandırılması:

Belediye personeli ile itfaiye ve AFAD ekipleri arasında koordineli çalışma yürütüldü; kimyasal maddenin bulunduğu bölge dikkatle izole edilip, madde tamamen toprakla kapatıldı. Bu yöntemle alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü ve risk azaltıldı.

Yetkililer, bölgedeki güvenlik tedbirlerinin alındığını ve yangının yayılmasının engellendiğini belirtti. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR'DE ÇÖP KAMYONUNUN HAZNESİNDE BULUNAN KİMYASAL ATIĞIN ALEV ALMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN TOPRAKLI MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.