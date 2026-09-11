Dolar 48,5995 +0,14%
Euro 56,3752 -0,03%
Bist 14.405,53 +0,08%
Altın Gram 6.830,35 -0,81%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 104,41 -2,99%
--°

Sultandere'de çöp kamyonundaki kimyasal atık toprakla örtülerek söndürüldü

Eskişehir Odunpazarı'nda çöp kamyonunun haznesinde çıkan kimyasal atık yangını, belediye, itfaiye ve AFAD ekiplerinin toprak müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:30

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 13:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sultandere'de çöp kamyonundaki kimyasal atık toprakla örtülerek söndürüldü

Sultandere'de çöp kamyonunda kimyasal atık yangını

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Sultandere 75. Yıl Mahallesi 3. Cadde üzerinde görevde olan bir çöp kamyonunun toplama haznesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araçtaki belediye personeli alevlerin büyümesini önlemek amacıyla haznedeki çöpleri cadde üzerine boşalttı.

Müdahalenin gerekçesi ve yöntemi:

Olay yerine gelen AFAD ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, toplanan çöpler arasında bulunan kimyasal atığın su ile temas ettiğinde reaksiyona girdiğini tespit etti. Bu nedenle ekipler, yangına geleneksel su müdahalesi yerine toprak dökerek müdahale etme kararı aldı.

Saha koordinasyonu ve olayın sonlandırılması:

Belediye personeli ile itfaiye ve AFAD ekipleri arasında koordineli çalışma yürütüldü; kimyasal maddenin bulunduğu bölge dikkatle izole edilip, madde tamamen toprakla kapatıldı. Bu yöntemle alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü ve risk azaltıldı.

Yetkililer, bölgedeki güvenlik tedbirlerinin alındığını ve yangının yayılmasının engellendiğini belirtti. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR&#039;DE ÇÖP KAMYONUNUN HAZNESİNDE BULUNAN KİMYASAL ATIĞIN ALEV ALMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN...

ESKİŞEHİR'DE ÇÖP KAMYONUNUN HAZNESİNDE BULUNAN KİMYASAL ATIĞIN ALEV ALMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN TOPRAKLI MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gölbaşı'nda orman yangını devam ediyor, hava araçları devrede
images

Caddede göle dönüşen patlak su borusu Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki esnafı zor dur...
images

Nevşehir Ürgüp'teki 2008 cinayeti yeniden aydınlatıldı: 7 şüpheli gözaltında
images

Torbalı'daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı, 6 dosya çözüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da Akçakiraz beldesinde ağaçlık alanda başlayan örtü yangını söndürüldü

Meram'ın tematik parkı bu yaz ailelerin buluşma noktası oldu

Gölbaşı'nda orman yangını devam ediyor, hava araçları devrede

Caddede göle dönüşen patlak su borusu Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki esnafı zor durumda bıraktı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı