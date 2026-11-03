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Sultangazi’de iş yeri önünde iş yeri sahibinin oğluna yönelik silahlı saldırı kameraya yansıdı

Sultangazi'de telefon aksesuarları satan iş yeri önünde iş yeri sahibinin oğluna yönelik silahlı saldırı oldu; olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 08:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sultangazi’de iş yeri önünde iş yeri sahibinin oğluna yönelik silahlı saldırı kameraya yansıdı

Olayın ayrıntıları:

Sultangazi Cebeci Mahallesinde bulunan telefon aksesuarları satan bir iş yerinin önünde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iş yeri sahibinin oğlu hedef alınarak vuruldu. İlk bilgilere göre olayın kavga değil, silahlı saldırı olduğu öğrenildi.

Görüntüler ve güvenlik kamerası:

Saldırı anı iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayıtlarda saldırının kısa sürede gerçekleştiği ve olay anına dair ayrıntıların yer aldığı görüldü; yaralanma anı görüntülerde açıkça yer aldı.

Soruşturma devam ediyor:

Olayda 1 kişi yaralandı. Yetkililer, güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı sürdürüyor.

SULTANGAZİ’DE TELEFON AKSESUARLARI SATAN İŞ YERİNİN OĞLUNA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ.

SULTANGAZİ’DE TELEFON AKSESUARLARI SATAN İŞ YERİNİN OĞLUNA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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