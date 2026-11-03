Tinder tuzağı: buluşma bahanesiyle telefon çalan ve hesapları boşaltan örgüt çökertildi

olayın ayrıntıları:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Tinder' isimli arkadaşlık platformu üzerinden iletişim kurdukları kişilerle buluşan şüphelilerin, buluşma anlarında mağdurların dalgınlığından faydalanarak cep telefonu şifrelerini öğrendikleri belirlendi. Şüpheliler daha sonra telefonları çalarak veya ele geçirerek mağdurların bankacılık uygulamalarına erişti ve hesaplardan üçüncü kişilere para transferi gerçekleştirdi.

Soruşturmada, suç örgütünün faaliyetlerinin en az 5 farklı ilde tespit edildiği, elde edilen paralardan bir kısmının şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı ve bu gelirlerin aralarında paylaştırıldığı kaydedildi. Olaylarda mağdurlara ait dijital izlerin ve banka hareketlerinin kriminal incelemelerle eşleştirildiği bildirildi.

operasyon ve gözaltılar:

Elde edilen deliller doğrultusunda 3 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere Kastamonu ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda belirlenen adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemleri sırasında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 1'i örgüt yöneticisi, 7'si örgüt mensubu olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet birimleri tarafından yürütülen çalışmaların delil toplama, dijital kriminal analiz ve mağdur ifadelerinin alınması aşamalarını içerdiği, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Olayla ilgili adli süreç ve soruşturma neticesinde yapılacak işlemler hakkında yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

'Tinder' üzerinden tanıştıkları kişilerin telefonlarını çalıp banka hesaplarını boşalttılar: 8 şüpheli yakalandı