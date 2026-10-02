Sultangazi’de kültür rüzgarı: Malatya günleri ve üzüm festivali başladı

Festival başladı:

Sultangazi’de Anadolu Kültür Festivali coşkusu, 7. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri ve Üzüm Festivali ile başladı. Sultangazi Belediyesi ile Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Festival dört gün boyunca ilçe sakinlerini ve ziyaretçileri ağırlayacak.

Sultangazi’de kültürel bağların önemi:

Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, organizasyonların hemşerilik bağlarını güçlendirdiğini vurgulayarak belediye ve derneklere teşekkür etti. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise geleneksel örf ve adetlere sahip çıkmanın önemine değinerek, Sultangazi’nin komşuluk bağlarının kuvvetli olduğuna dikkat çekti. Başkan Dursun, etkinliklerle kültürel bağların güçlendirildiğini belirterek tüm komşuları festival alanına davet etti.

Malatya’da devasa proje ve etkileri:

Başkan Dursun açılış konuşmasında Malatya’da yürütülen büyük ölçekli bir güneş enerji santrali (GES) projesine de değindi. Buna göre 300 bin dönüm arazi Hazine tarafından Sultangazi Belediyesi’ne tahsis edildi ve proje tamamlandığında üretilen enerjiyle ilçe kamusal aydınlatma giderlerinden 30 yıl boyunca tasarruf sağlanacak. Projenin 15 Aralık tarihinde tamamlanması hedefleniyor ve Dursun, elde edilecek gelirle aylık ortalama 20 milyon liralık bir bütçe akışı öngördüklerini açıkladı. Başkan ayrıca Sultanşehir Sinema Tarihi Müzesi ve Kültür Adası inşaatlarının da hızla sürdüğünü söyledi.

Yöresel ürünler ve katılımcılar:

Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) Başkanı Yılmaz Durmuş, etkinliğe verdiği destek için belediyeye teşekkür ederek Malatyalı esnaf ve yöresel ürünlerin ziyaretçileri beklediğini dile getirdi. Konuşmaların ardından Başkan Dursun ve protokol üyeleri stantları gezerek alan kalabalığına Arapgir üzümü dağıttı; stantlardaki esnafla sohbetler yapıldı ve ziyaretçiler yöresel ürünlerden alışveriş yaptı.

Etkinliğe, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, MADEF Başkanı Yılmaz Durmuş, siyasi parti temsilcileri, Malatyalı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 7. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri ve Üzüm Festivali 4 Ekim akşamına kadar sürüyor ve Sultangazi’deki Anadolu Kültür Festivali programları aralık sonuna kadar farklı şehirlerle devam edecek.

SULTANGAZİ ‘DE ANADOLU KÜLTÜR FESTİVALİ HEYECANI, 7. GELENEKSEL MALATYA YÖRESEL ÜRÜN GÜNLERİ VE ÜZÜM FESTİVALİ İLE BAŞLADI.