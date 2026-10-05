Sultangazi'de umut ve öğüt: başkan Dursun çifte evlilik cüzdanını takdim etti

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, hafta sonunda Kader Gül ile Recep Tokmak çiftinin nikah merasiminde yer aldı. Törenin ardından çifte evlilik cüzdanı takdim eden Dursun, gençlere sağlıklı ve kalıcı bir evlilik için temennilerde bulundu.

nikah töreni ve katılımcılar:

Nikah törenine Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Abuzer Korkmaz, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı İmdat Kamacı, STK ve dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çiftin yakınları da katıldı. Tören, aile ve dostların katılımıyla samimi bir atmosferde gerçekleştirildi.

başkan dursun'un öğütleri:

Başkan Dursun, genç çifte hitaben evlilik yolculuğunun temellerine vurgu yaptı ve öğütlerini paylaştı. Sözleri şu şekilde kayda geçti:

Genç kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Güzel bir ömrünüz olsun İnşallah. Sevgiyle başladığınız bu güzel evlilik yolculuğunda sevginiz birbirinize karşı azalmasın, artarak devam etsin. Sevginin yanına saygıyı da ekleyin. Birbirinizden, anne ve babalarınızdan, aile büyüklerinizden saygınızı hiçbir zaman eksik etmeyin

Hayat serüveni bize zorlukları da gösterebilir. Zor zamanlar geldiğinde sabır yanınızda olsun. Bazen birbirinize, bazen hayatın zorluklarına karşı sabırlı olacaksınız ve bu güzel yuvanızı ayakta tutmaya devam edeceksiniz. Birbirinize sadakatle bağlı kalmanız gerektiğini de asla unutmayın. Sevgiyle başladığınız bu güzel evlilik yolculuğunuz saygıyla, sabırla ve sadakatle devam etsin. Rabbim sizlerden vatana, millete, devlete ve ailenize hayırlı, bereketli nesiller versin. Genç kardeşlerimi ve her iki aileyi gönülden tebrik ediyorum

Konuşmasının ardından Başkan Dursun, aile cüzdanını geline verdi ve çifte mutluluk diledi.

teşekkür konuşması:

Damadın ağabeyi, yöresel halk sanatçısı İbrahim Harikaes, misafirlere ve törene katılan isimlere teşekkür etti. Harikaes'in ifadesi şöyle oldu: Başta Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun’a, Başkan Yardımcımız Abuzer Korkmaz’a ve AK Parti Sultangazi İlçe Başkanımız İmdat Kamacı’ya; katılım sağlayan dernek ve STK başkanlarımıza, siyasi parti temsilcilerimize, akrabalarımıza ve dostlarımıza çok teşekkür ediyorum

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN DURSUN, HAFTA SONU KADER GÜL VE RECEP TOKMAK ÇİFTİNİN NİKAH MERASİMİNE KATILDI. GENÇ ÇİFTİN NİKAHINI KIYAN BAŞKAN DURSUN, EVLİLİK CÜZDANINI GELİNE VEREREK ÇİFTE MUTLU BİR EVLİLİK İÇİN TAVSİYELERDE BULUNDU.