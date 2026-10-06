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Sultanhanı’nda şeker pancarı hasadı başladı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde şeker pancarı hasadı başladı. Kaymakam Tarık Yerlikaya tarlaları gezerek üreticilerin taleplerini dinledi ve başarı diledi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Berk Doğan

Sultanhanı’nda şeker pancarı hasadı başladı

Sultanhanı’nda şeker pancarı hasadı başladı

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde tarımsal üretimin önemli ürünlerinden biri olan şeker pancarı için hasat dönemi resmen başladı. Bölgedeki pancar tarlalarında devam eden çalışmalar yerel üretimin yıl içindeki hareketliliğini gösteriyor.

hasat çalışmaları sahada ilerliyor:

Hasadın sürdüğü tarlaları ziyaret eden Sultanhanı Kaymakamı Tarık Yerlikaya, üreticilerle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yerlikaya, çiftçilerden hasat sürecine ilişkin bilgi aldı ve üretim sırasında yaşanan ihtiyaçları, beklentileri dinledi.

ilçe ekonomisi ve üreticilere destek:

Aksaray’da nüfusun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı hatırlatılarak, şeker pancarı üretiminin ilçe ekonomisindeki önemi vurgulandı. Kaymakam Yerlikaya, emek ve alın teriyle üretim yapan çiftçilere bereketli ve verimli bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

Yerel yetkililerin tarlalardaki durumu takip etmesi ve üreticilerle doğrudan iletişim kurması, hasat dönemindeki koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlıyor. Sultanhanı’ndaki pancar hasadı, ilçenin tarımsal faaliyetlerinin yıl içindeki en yoğun dönemlerinden biri olarak kayda geçti.

AKSARAY’IN SULTANHANI İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN ÖNEMLİ ÜRÜNLERİNDEN OLAN ŞEKER PANCARINDA HASAT...

AKSARAY’IN SULTANHANI İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN ÖNEMLİ ÜRÜNLERİNDEN OLAN ŞEKER PANCARINDA HASAT DÖNEMİ BAŞLADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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