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Sungurlu'da zafer günü: şehir kimliğine yeni kavşak ve sokak hediye edildi

Sungurlu'da 30 Ağustos kutlamaları, Çorum FK Sokağı ile 'Anadolu’nun Yükselen Gücü Sungurlu' kavşağı açılışları ve Özgür Can Çoban konseriyle buluşturdu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sungurlu'da zafer günü: şehir kimliğine yeni kavşak ve sokak hediye edildi

Sungurlu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamındaki programlar Sungurlu Belediyesi tarafından düzenlenen açılış törenleri ve akşam düzenlenen konserle taçlandı. Etkinlikler çerçevesinde ilçede yeni düzenlemeler olarak oluşturulan Çorum FK Sokağı ile "Anadolu’nun Yükselen Gücü Sungurlu" Kavşağı düzenlenen törenlerle hizmete alındı.

açılış törenlerinin ayrıntıları:

Açılış törenlerine, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, Kamu-Sen İl Başkanı Abdullah Güdek, MHP Sungurlu İlçe Başkanı Etem Alaf, belediye ve il genel meclis üyeleri, oda başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törenlerde konuşulanlar, kentte yürütülen sosyal, sportif ve kentsel dönüşüm çalışmalarının yerel kimliğe katkısına vurgu yaptı.

konser ve kutlamanın seyri:

Açılışların ardından akşam programında sahneye çıkan ünlü sanatçı Özgür Can Çoban ve orkestrası, seslendirdikleri türkülerle meydanda toplanan vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı. Binlerce Sungurlulu, konser alanını doldurarak 30 Ağustos’un ruhunu birlikte paylaştı.

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçede birlik ve beraberlik içinde bir kutlama gerçekleştirildiğini belirtti. Başkan Dere, "Bu anlamlı günü böylesine güzel bir organizasyonla taçlandırmanın mutluluğunu yaşadık. Konserimize katılarak Zafer Bayramı coşkumuzu paylaşan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Başta kıymetli sanatçımız Özgür Can Çoban ve orkestrası olmak üzere, organizasyonda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı bir kez daha kutluyorum" dedi.

Gün boyu süren etkinlikler, akşamki konserle sona erdi ve açılışı yapılan projelerin Sungurlu’nun sosyal yaşamına, spor alanlarına ve kentsel görünümüne katkı sağlaması bekleniyor.

FESTİVALDE PROTOKOL ÜYELERİ TARAFINDAN AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

FESTİVALDE PROTOKOL ÜYELERİ TARAFINDAN AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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