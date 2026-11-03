Süper amatör kümede ikinci hafta 25 golle tamamlandı

süper amatör kümede ikinci hafta sonuçları:
Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. hafta 5 maçla tamamlandı ve toplam 25 gol kaydedildi. Lig, gol açısından zengin karşılaşmalara sahne oldu ve takımlar üçüncü haftaya hazırlanıyor.
maç sonuçları:
Erciyes Esen Makina FK 1-3 Hacılar Erciyesspor
G.O.Paşaspor 3-3 Develispor
Amaratspor 4-4 Döğergücü FK
Kocasinan Ülküspor 2-0 Argıncıkspor
Büyük Toramanspor 4-1 Kayseri Yolspor
Kayseri Atletikspor (BAY)
öne çıkan noktalar:
Haftada özellikle G.O.Paşaspor–Develispor (toplam 6 gol) ve Amaratspor–Döğergücü FK (toplam 8 gol) karşılaşmaları yüksek skorlu düellolarla öne çıktı. Büyük Toramanspor ise Kayseri Yolspor'u farklı skorla mağlup ederek haftanın etkili galibiyetlerinden birine imza attı.
3. hafta karşılaşmaları 8 Kasım Pazar günü oynanacak; takımlar bu tempolu başlangıcı sürdürmeye çalışacak ve ligde rekabet giderek artacak.
KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 2. HAFTA TAMAMLANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!