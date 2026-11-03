Süper amatör kümede ikinci hafta 25 golle tamamlandı

süper amatör kümede ikinci hafta sonuçları:

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. hafta 5 maçla tamamlandı ve toplam 25 gol kaydedildi. Lig, gol açısından zengin karşılaşmalara sahne oldu ve takımlar üçüncü haftaya hazırlanıyor.

maç sonuçları:

Erciyes Esen Makina FK 1-3 Hacılar Erciyesspor

G.O.Paşaspor 3-3 Develispor

Amaratspor 4-4 Döğergücü FK

Kocasinan Ülküspor 2-0 Argıncıkspor

Büyük Toramanspor 4-1 Kayseri Yolspor

Kayseri Atletikspor (BAY)

öne çıkan noktalar:

Haftada özellikle G.O.Paşaspor–Develispor (toplam 6 gol) ve Amaratspor–Döğergücü FK (toplam 8 gol) karşılaşmaları yüksek skorlu düellolarla öne çıktı. Büyük Toramanspor ise Kayseri Yolspor'u farklı skorla mağlup ederek haftanın etkili galibiyetlerinden birine imza attı.

3. hafta karşılaşmaları 8 Kasım Pazar günü oynanacak; takımlar bu tempolu başlangıcı sürdürmeye çalışacak ve ligde rekabet giderek artacak.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 2. HAFTA TAMAMLANDI.