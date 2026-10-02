Süphan Dağı'nda kışın habercisi: Adilcevaz'dan görülen ilk kar

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin önemli volkanik dağlarından biri olan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Zirvede etkili olan kar yağışı, çevrede kartpostallık görüntüler oluşturdu ve beyaz örtü ilçenin farklı noktalarından rahatlıkla izlenebilir hale geldi.

kar örtüsü ve manzara:

Zirvenin beyaza dönmesiyle dağın silueti ilçe merkezinden daha belirgin görüldü. Karın yüksek kesimlerde etkili olduğu belirtilirken, beyaz örtü özellikle yüksek rakımlarda doğa fotoğrafçıları ve ziyaretçiler için çekici bir görsel sunuyor. Bölgedeki manzara, karın dağ tırmanışları ve kırsal yaşam üzerindeki ilk etkisini de hissettirdi.

vatandaşların tepkisi ve beklentiler:

Bölge sakinleri mevsimin ilk karının gelişinden söz ederken, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesinin beklendiğini aktardı. Mehmet Said Emen isimli vatandaş, "Süphan Dağı’nın karla kaplanan zirvesi, doğa ve kış manzarasını görüntülemek isteyenler için de eşsiz görüntüler sundu" dedi. Yerel halk, karın yüksek alanlarda etkili olduğuna dikkat çekti ve soğuk havaya karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Yetkililer ve meteoroloji raporlarına göre bölgedeki sıcaklıkların düşmeye devam etmesi bekleniyor; bu durum, Süphan Dağı çevresinde kar örtüsünün kalıcılığını artırabilir ve kış koşullarını erken başlatabilir. Ziyaretçilerin ve köy sakinlerinin bağlantı yolları ve hava koşullarını takip etmeleri öneriliyor.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE BULUNAN 4058 RAKIMLI SÜPHAN DAĞI, MEVSİMİN İLK KARIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ.