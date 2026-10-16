Sürdürülebilir kentler için Gaziantep’te döngüsel ekonomi odaklı program başladı

Toplantı kapsamı ve açılış

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 16-17 Ekim tarihlerinde düzenlenen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 46. Olağan Meclis Toplantısı kapsamında "Sağlıklı Kentlerde Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi" programı başladı. Organizasyon, sürdürülebilir kentleşme, atık yönetimi, çevresel dönüşüm ve yatırımların finansmanı konularını yerel yönetimler ile uzmanların gündemine taşıdı.

Programın açılışında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba konuştu. Toplantı, yerel yönetimlerin çevre ve sağlık odaklı politika üretmesinin önemini vurguladı.

fatma şahin: atıkların ekonomiye kazandırılması

Başkan Fatma Şahin, açılış konuşmasında Gaziantep’in altyapı sorunlarına ilişkin yaptıkları çalışmaları paylaştı. Şahin, çamur sorununa yönelik Kocaeli ve Bursa örneklerini incelediklerini, bilimsel bir sistem geliştirdiklerini ve kuraklık eylem planı üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Şahin, atık yönetiminin sadece çevresel değil ekonomik bir mesele olduğunu belirterek, belediyeler ile sanayi arasında kalıcı iş birlikleri kurulmasının gerekliliğini vurguladı. Sunumunda ayrıca dirençli şehirler, afet hazırlıkları, öngörü belediyeciliği ve yeşil şehir hedefleri çerçevesindeki proje çıktıları paylaşıldı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanının 2053 sıfır emisyon hedefi ve Sıfır Atık Projesine dikkat çeken Şahin, Gaziantep’te geri dönüşüm oranını yüzde 15’ten yüzde 30’a yükselttiklerini ve yeni hedefin yüzde 60 olduğunu söyledi. Şahin, belediye politikalarının şehir gündemini şekillendirdiğini belirterek sağlık, doğa ve insan odaklı bir yönetim anlayışını savundu.

cemil tugay: iklim krizi ve yerel sorumluluk

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay, toplantıda iklim krizinin tamamen insan faaliyetleri sonucu şiddetinin arttığını belirtti. Tugay, bireylerin ve tüm kamu kurumlarının uyguladıkları politikalarla bu sürece olumlu ya da olumsuz katkı verdiğini objektif olarak değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Tugay, yanlış politikalar veya zamanında alınmamış önlemlerin ağır sonuçlara yol açabileceğini, geri dönülmez bir noktaya varılması halinde bazı bölgelerde yaşamın tehdit altında kalabileceğini vurguladı. Kentlerde kontrolsüz büyümenin ve kötü planlamanın çevre ve insan sağlığı üzerinde doğrudan etkisi olduğunu belirtti.

Atık yönetiminin aynı zamanda bir bilinç ve kültür meselesi olduğuna dikkat çeken Tugay, atıkların azaltılabileceğini ve doğru yönetimle bertaraf edilebileceğini ifade etti. Ayrıca Sağlıklı Kentler Birliği’nin siyaset üstü bir kurum niteliği taşıdığını, başkanlığı döneminde ayrım gözetmeden iş birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

valilik ve bursa perspektifi

Gaziantep Vali Yardımcısı Dr. Oktay Kaya, programın il için onur kaynağı olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Toplantının ülke çapında sağlıklı kent politikalarına katkı sağlayacağı değerlendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ise kentlerin hızlı ve kümelenmiş büyüme eğilimlerine dikkat çekti. Biba, şehir planlamasında afetleri önceliklendirdiklerini ve bu hafta Afetlere Karşı Dirençli Kentler Beyannamesini oluşturduklarını belirtti. Bundan sonra altyapı, üstyapı ve sosyal projelerde afet riskinin göz önünde bulundurulacağını, yapılacak projelerin toplanma alanı işlevi de taşıyacağı örnekleriyle anlatıldı.

panel ve akademik katkılar

Açılış konuşmalarının ardından "Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi" başlıklı ilk oturum gerçekleştirildi. Çevre mühendisliği ve iktisat alanlarından akademisyenlerin yer aldığı oturum Prof. Dr. Feza Örüç moderatörlüğünde yapıldı.

Panelde Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, Prof. Dr. Güray Çelik ve Doç. Dr. Özge Kozal panelist olarak yer aldı. Oturumda döngüsel ekonomik modellerin yerel uygulamaları, atık ısı ve enerji entegrasyonu, arıtılmış suyun yeniden kullanımı ve atıkların hammaddelere dönüştürülmesi gibi teknik ve politika odaklı başlıklar tartışıldı.

Program, yerel yönetimlerin politika üretme süreçlerine ve kamu-özel iş birliklerine vurgu yaparak sürdürülebilir kent hedeflerine yönelik somut adımların atılmasının önemini öne çıkardı. Toplantı, Gaziantep’in uygulamalarını örnek göstererek diğer kentlerle deneyim paylaşımı ve iş birliği için bir platform niteliği taşıdı.

Önümüzdeki günlerde program çerçevesinde yapılacak paneller ve oturumlarla döngüsel ekonomi, atık yönetimi ve yatırımların finansmanı konularında daha ayrıntılı öneriler ve uygulama modelleri ele alınmaya devam edecek.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 46. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI VE "SAĞLIKLI KENTLERDE DÖNGÜSEL EKONOMİ VE ATIK YÖNETİMİ" PROGRAMI BAŞLADI. 16-17 EKİM TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME, ATIK YÖNETİMİ, ÇEVRESEL DÖNÜŞÜM VE BU ALANLARDAKİ YATIRIMLARIN FİNANSMANI ELE ALINIYOR.