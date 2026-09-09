Suruç'ta jandarmadan 8 paketlik esrar operasyonu

Operasyonun detayları:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde Suruç ilçesinde yürüttükleri çalışma sonucu şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki tespitler üzerine operasyon düzenledi. Operasyonu Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdi.

ele geçirilen miktar ve paketleme:

Operasyonda 8 paket halinde toplam 2 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin ambalajlama biçimi ve miktarı, yürütülen soruşturma kapsamında inceleniyor.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. Şanlıurfa jandarma birimleri, soruşturmanın devam ettiğini ve gerekli adli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

SURUÇ'TA 2 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ