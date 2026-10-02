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Sürünün başında doğum: akbaş köpek dört yavru dünyaya getirdi

Sivrihisar'da akbaş cinsi çoban köpeği, koyun sürüsünün başında dört yavru dünyaya getirdi; doğum anları Sarıkavak Mahallesi'nde cep telefonuyla kaydedildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sürünün başında doğum: akbaş köpek dört yavru dünyaya getirdi

olayın geçtiği anlar:

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Sarıkavak Mahallesi kırsalında, sürünün başındaki safkan akbaş cinsi çoban köpeği, koyun sürüsünün ortasında doğum yaptı. Köpeğin dört yavruyu dünyaya getirdiği anlar, bölgedeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

doğum ve sayısı:

Görüntülerde köpeğin sürünün çevresinde bulunduğu ve sıralı şekilde yavruların dünyaya geldiği görülüyor. Haber kaynaklarında doğan yavru sayısı dört olarak aktarıldı ve doğum anları videoya yansıdı.

akbaş köpeğinin rolü ve önemi:

Yüzyıllardır Anadolu'da sürü koruma köpeği olarak bilinen ve Eskişehir ile özdeşleşen akbaş türü, meralarda sürüyü koruma görevini üstleniyor. Bu doğum olayı, türün meradaki varlığı ve sürüyle iç içe yaşamına dair somut bir örnek oluşturdu.

Olay, bölgedeki kırsal yaşamın ve sürü koruma geleneğinin doğal bir kesitini aktarıyor; kaydedilen görüntüler yerel halkın dikkatini çekti.

ESKİŞEHİR&#039;İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE SAFKAN AKBAŞ CİNSİ ÇOBAN KÖPEĞİ, KOYUN SÜRÜSÜNÜN ORTASINDA DÖRT...

ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE SAFKAN AKBAŞ CİNSİ ÇOBAN KÖPEĞİ, KOYUN SÜRÜSÜNÜN ORTASINDA DÖRT YAVRU DOĞURDU, O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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