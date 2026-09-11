Dolar 48,6002 +0,15%
Euro 56,3768 -0,02%
Bist 14.402,95 +0,06%
Altın Gram 6.857,32 -0,42%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 103,85 -3,51%
--°

Susch yakınlarında turist otobüsü devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti, 40 yaralı

İsviçre Alpleri'nde Susch yakınlarında Hollandalı turistleri taşıyan otobüs devrildi; yerel saatle 16.45'te gerçekleşen kazada 5 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Susch yakınlarında turist otobüsü devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti, 40 yaralı

Susch yakınlarında turist otobüsü devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti, 40 yaralı

İsviçre Alpleri'nde yer alan Zernez bölgesine bağlı Susch kasabası yakınlarında, Hollandalı turistleri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Polis açıklamasına göre araç, dün yerel saatle 16.45'te Susch yönüne doğru ilerlerken bir inşaat bölgesinden geçerken yoldan çıktı ve devrildi.

Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı; yaralılardan 3'ünün ağır olduğu bildirildi. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin ayrıntı paylaşmadı ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kurtarma çalışmaları ve müdahale:

Polisin verdiği bilgiye göre kurtarma çalışmalarına 7 helikopter katıldı. Olay yerinde acil sağlık ekipleri, arama-kurtarma birimleri ve güvenlik güçleri koordineli şekilde müdahale etti; ağır yaralananlar öncelikli olarak hastanelere sevk edildi.

Soruşturmanın olası aşamaları:

Emniyet kuvvetleri, olay yerinde inceleme, tanık ifadeleri ve olayın çevresel koşullarını değerlendirerek sorumluları ve kazanın nedenlerini tespit etmeye çalışacak. Polis şu aşamada kazanın kesin nedeni hakkında ek bilgi paylaşmadı.

Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği (ANVR) ise kazanın hemen ardından yaptığı açıklamada, olay sırasında otobüste toplam 48 kişinin bulunduğunu bildirdi. Yerel makamların yürüttüğü soruşturmanın sonuçları, kaza ile ilgili daha kapsamlı bilgi sağlayacak.

İSVİÇRE ALPLERİ’NDE HOLLANDALI TURİSTLERİ TAŞIYAN OTOBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA...

İSVİÇRE ALPLERİ’NDE HOLLANDALI TURİSTLERİ TAŞIYAN OTOBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3’Ü AĞIR 40 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sultandere'de çöp kamyonundaki kimyasal atık toprakla örtülerek söndürüldü
images

Kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatını engellediler: bir kişi tutuklandı
images

Efeler'de ruhsatsız yolcu taşımacılığına idari yaptırım uygulandı
images

Maltepe'de silahlı kavga: ev sahibi çift öldü, avukat yaralandı; şüpheli adliyey...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Venedik'te NAZA belgeseli 25 dakika ayakta alkışlandı

Kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatını engellediler: bir kişi tutuklandı

Vali Baruş Aziziye’de hizmet ve yatırım gündemini değerlendirdi

Kızılay ekibinin 18 dakikası: Bağcılar hizmet merkezinde bir hayat kurtarıldı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı