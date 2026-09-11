Susch yakınlarında turist otobüsü devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti, 40 yaralı

İsviçre Alpleri'nde yer alan Zernez bölgesine bağlı Susch kasabası yakınlarında, Hollandalı turistleri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Polis açıklamasına göre araç, dün yerel saatle 16.45'te Susch yönüne doğru ilerlerken bir inşaat bölgesinden geçerken yoldan çıktı ve devrildi.

Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı; yaralılardan 3'ünün ağır olduğu bildirildi. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin ayrıntı paylaşmadı ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kurtarma çalışmaları ve müdahale:

Polisin verdiği bilgiye göre kurtarma çalışmalarına 7 helikopter katıldı. Olay yerinde acil sağlık ekipleri, arama-kurtarma birimleri ve güvenlik güçleri koordineli şekilde müdahale etti; ağır yaralananlar öncelikli olarak hastanelere sevk edildi.

Soruşturmanın olası aşamaları:

Emniyet kuvvetleri, olay yerinde inceleme, tanık ifadeleri ve olayın çevresel koşullarını değerlendirerek sorumluları ve kazanın nedenlerini tespit etmeye çalışacak. Polis şu aşamada kazanın kesin nedeni hakkında ek bilgi paylaşmadı.

Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği (ANVR) ise kazanın hemen ardından yaptığı açıklamada, olay sırasında otobüste toplam 48 kişinin bulunduğunu bildirdi. Yerel makamların yürüttüğü soruşturmanın sonuçları, kaza ile ilgili daha kapsamlı bilgi sağlayacak.

İSVİÇRE ALPLERİ’NDE HOLLANDALI TURİSTLERİ TAŞIYAN OTOBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3’Ü AĞIR 40 KİŞİ YARALANDI.