Susurluk'ta karayolunda çarpışma: bir ölü, iki ağır yaralı

olayın yaşandığı yer ve araçlar:

Kaza, Balıkesir-Bandırma kara yolunun Susurluk Göbel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 BBF 732 plakalı Opel sürücüsü S.U. yönetimindeki araç ile 34 PTK 889 plakalı diğer otomobilin sürücüsü M.S.B. çarpıştı. Olay çift taraflı trafik kazası şeklinde gerçekleşti.

kurtarma ve sağlık müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye Susurluk Grup Amirliği ekipleri ile çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı; sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

can kaybı ve yaralıların durumu:

Kazada, 45 BBF 732 plakalı Opel sürücüsü S.U. ağır yaralanırken, aynı araçtaki yolcu S.Ç. hayatını kaybetti. Diğer araç sürücüsü M.S.B. de ağır yaralı olarak bildirildi; aynı araçta bulunan E.G.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak polis ekiplerince olay yerinde inceleme başlatıldı ve trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

BALIKESİR’İN SUSURLUK İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI. ARAÇLARDA SIKIŞAN YARALILAR, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.