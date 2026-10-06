Tadelle pembe ambalajla erken teşhise çağırıyor: dokun, hayata

Tadelle'den Ekim ayına özel farkındalık hamlesi

OYAK şirketlerinden Sagra’nın markası Tadelle, Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı kapsamında toplumda erken teşhis bilincini artırmak amacıyla 'Dokun, Hayata.' adını taşıyan bir proje başlattı. Marka, 46 yıllık tarihinde ilk kez ikonik kırmızı paketini geçici olarak pembe renge dönüştürerek raflarda görünür bir değişiklik yaptı ve tüketiciyi aylık kendi kendine muayeneye davet etti.

Ambalaj tasarımı ve QR kod ile doğrudan bilgilendirme:

Pembe paket üzerinde öne çıkan Dokun ifadesi, projenin ana çağrısını taşıyor. Ambalajda yer alan özel QR kodu okutan tüketiciler, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotuna yönlendiriliyor. Söz konusu videoda uzman doktor eşliğinde aylık kendi kendine muayenenin adım adım nasıl yapılacağı gösteriliyor; hedef, kişisel kontrol alışkanlığını yaygınlaştırmak ve erken bulguların fark edilmesini sağlamak.

Video içeriğinde ayrıca 40-69 yaş aralığındaki kadınlara yönelik tarama hizmetleri vurgulanıyor: KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) ile Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde yılda iki kez yapılan klinik muayene ve mamografilerin ücretsiz sunulduğu bilgisi paylaşılıyor. Bu erişim imkânının erken teşhisteki önemine dikkat çekiliyor.

Projenin mesajı ve hedefleri:

Proje iletişiminde istatistiklere atıf yapılarak her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski olduğu hatırlatılıyor ve Erken teşhis hayat kurtarır mesajı öne çıkarılıyor. Tadelle, bu kampanya ile erken teşhisin başarısının yüksek olduğu vurgusunu geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

Tamek Sagra Grup Gıda Üretim A.Ş. Genel Koordinatörü Kadir Büyükhelvacıgil, kampanyanın marka tarihindeki renk değişimi kararının arkasındaki düşünceyi şöyle özetliyor: yıllardır raflarda tanınan kırmızı paketin, bu ay için dikkat çekici olması amacıyla pembe ile değiştirildiğini ve ambalaj iletişiminde 'dokun' fiilinin seçilmesinin sebebinin kendi kendine muayeneye dikkat çekmek olduğunu belirtti.

Büyükhelvacıgil, daha önce uygulanan 'fiiller kampanyamız' kapsamında tüketicilerle kurulan bağın bu projeyle farklı bir boyuta taşındığını, amaçlarının toplumun her kesimine ulaşarak meme kanseri konusunda farkındalığı artırmak olduğunu ifade etti. Tadelle'nin bu geçici görsel değişimi, markanın toplumsal sorumluluk yaklaşımının somut bir örneği olarak konumlanıyor.

Marka ve sağlık kurumlarının iş birliğiyle hayata geçirilen bu girişim, ambalaj üzerinden bilgilendirme modelinin etkisini gözler önüne seriyor ve tüketiciyi basit ama hayat kurtarıcı bir davranışa, düzenli kendi kendine muayeneye teşvik etmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN ÇİKOLATA MARKALARINDAN TADELLE, EKİM AYINDA MEME KANSERİ FARKINDALIK VE BİLİNÇLENDİRME AYI KAPSAMINDA TOPLUMSAL BİLİNCİ ARTIRMAK VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA ANLAMLI BİR PROJEYE İMZA ATTI.