Terörsüz Türkiye için kararlı süreç: Erdoğan sürecin geri dönüşü olmayacağını vurguladı

Şuşa dönüşü: kardeşlik, projeler ve bölgesel dayanışma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Zafer Günü törenleri ve Şuşa ziyaretinin ardından uçakta gazetecilere yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağların güçlenmesine dikkat çekti. Hocalı şehitleri anılması ve Hankendi ziyaretleri bağlamında iki ülke arasındaki dayanışmanın altını çizen Erdoğan, enerji, ulaştırma ve altyapı alanlarında sürdürülen mega projelerle iş birliğinin derinleştiğini belirtti.

Erdoğan, İlham kardeşimle yapılan görüşmede Karabağ’daki kalkınma hamlelerini değerlendirdiklerini, Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi ile eğitim yatırımlarının sürdüğünü söyledi. Açıklamada, önümüzdeki yıl 40 derslikli, iki laboratuvarlı ve kütüphanesi bulunan bir okulun açılışının planlandığı ifade edildi.

"Türkiye ve Azerbaycan sevinçte de kederde de tek yürek" vurgusunu yapan Erdoğan, aralarındaki kardeşlik bağlarının dışarıdan yöneltilen spekülasyonlara rağmen sağlam kaldığını belirtti. İki ülke arasına mesafe koymaya çalışanların tarihsel bağları ve milletlerin muhabbetini hesaba katmadığı uyarısında bulundu.

Terörsüz Türkiye: süreç, hedefler ve denetim

Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde önceliğin örgütün tüm unsurlarıyla fesih sürecini tamamlaması ve elindeki silahları eksiksiz teslim etmesi olduğunu net biçimde ifade etti. Cumhurbaşkanı, bu hedef için hem Cumhur İttifakı hem de devletin sürece aktif biçimde dahil olduğunu söyleyerek, "Bundan geriye dönüş olmayacaktır" mesajını verdi.

Sürecin sağlıklı ve eksiksiz tamamlanması için sahadaki gelişmelerin ilgili kurumlarca yakından izlendiğini belirten Erdoğan, mağaraların planlı şekilde boşaltıldığını ve sürecin teyit ile tespit aşamalarının önemine dikkat çekti. İzleme Komisyonu'nun kısa sürede kurulacağına inanıldığını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Bey’in başkanlığındaki komisyon ve alt komisyon çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Erdoğan, sürecin aceleyle ama kontrollü yürütüleceğini ifade ederek Latinceden alıntı yaptığı "Festina lente" yaklaşımıyla dikkatli ama seri hareket ettiklerini, yol kazasına mahal vermemek istediklerini söyledi. Önceliğin güvenlik, tespit ve doğrulama olduğunu vurguladı.

bölgesel diplomasi, çatışmalar ve iklim gündemi

Uçakta yaptığı diğer değerlendirmelerde Erdoğan, ABD–İran gerilimine ilişkin yeni bir saldırı dalgası başlatılmasını istemediklerini, bölgedeki sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi için Türkiye’nin devreye girmeye hazır olduğunu ifade etti. Bu konuları Amerikan Başkanı Sayın Trump ile görüştüğünü ve barış kapısını açmak için taraflara Türkiye’nin hazır olduğunu ilettiklerini belirtti.

Rusya–Ukrayna savaşıyla ilgili olarak Türkiye’nin arabuluculuk ve müzakere çabalarını sürdürdüğünü söyleyen Erdoğan, İstanbul’da kurulan müzakere zemininin, tahıl koridoru girişimlerinin ve esir takasındaki rolün Türkiye’nin barış için oynadığı merkezi konumu gösterdiğini kaydetti. Türkiye’nin gerektiğinde yeniden İstanbul’u müzakerelerin merkezi yapmaya hazır olduğu mesajını verdi.

COP31 ve Antalya zirvesine de değinen Erdoğan, zirvenin Türkiye’nin iklim vizyonunu somut sonuçlara dönüştürme hedefi taşıdığını, iklim adaleti, yeşil sanayileşme ve dirençli şehirler gibi başlıklarla somut taahhütlerin uygulamaya geçirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Kıbrıs konusundaki tutumun açık olduğunu yineleyen Erdoğan, adada "iki ayrı halkın, iki ayrı devletin" bulunduğu gerçeğinin kabul edilmesi çağrısını tekrarladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası görünürlüğünün artırılacağı projelerin süreceğini ve bu meselenin millet için milli bir dava olarak takip edileceğini vurguladı.

Erdoğan’ın açıklamaları, hem iç güvenlik politikalarında kararlılığın hem de bölgesel diplomasi ve iş birliğinde Türkiye’nin aktif rolünün sürdürüleceğine işaret ediyor. Terörsüz Türkiye hedefinde; tespit, teyit ve silah bırakma süreçlerinin eksiksiz tamamlanması hükümetin öncelikli gündemi olmaya devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AZERBAYCAN'IN ZAFER GÜNÜ TÖRENLERİNE KATILMAK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ŞUŞA ZİYARETİ DÖNÜŞÜNDE, UÇAKTA GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI