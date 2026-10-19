Takip cihazıyla güven yeniden sağlandı: Fatma teyzenin ailesi rahatladı

Olayın gelişimi:

Denizli'de evinden ayrıldıktan sonra iki gün boyunca aranan 65 yaşındaki Fatma Aylak, ormanlık alanda bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İki günlük arama kurtarma çalışmasının ardından annelerinin sağ olarak hastaneye götürülmesi, aileye büyük bir rahatlama yaşattı.

Arama sürecinde kurumlar ve gönüllüler koordineli bir çaba gösterdi; aile yaşananları, yağmur altında ve aç susuz geçen zor günlerle anlattı. Bulunmasının ardından ailesi ve ekipler arasında duyulan sevinç gözle görülür biçimde hissedildi.

Belediyenin müdahalesi:

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri olayın hemen ardından Fatma teyze ve ailesini evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Bizimle Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında aileye ücretsiz bir GPS destekli akıllı takip cihazı verildi.

Bu cihaz sayesinde Fatma teyzenin konumu 7 gün 24 saat cep telefonu üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. Aile, cihaz desteğiyle gelecekte benzer bir kayıp durumunda daha hızlı müdahale imkânı olacağı için rahat bir nefes aldı.

Aile ve başkanın mesajı:

Fatma Aylak'ın kızı Canan Aypaz yaşadıklarını şöyle anlattı: "Pazar günü akşam saatlerinde kapının anlık açık bulunmasıyla annem dışarı çıkmış. İki gün boyunca yağmur altında, aç ve susuz şekilde dışarıdaydı. Bulamayacağız diye büyük bir korku yaşadık. Ancak kurumlarımız ve tüm gönüllü ekiplerimiz seferber oldu. Çok şükür annemiz iyi ve şimdi yanımızda. Sesimizi duyup arama çalışmalarına katılan ve destek veren herkese, bizleri bu zor günümüzde yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyemize ve başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise belediyenin sosyal hizmet anlayışını vurgulayarak şunları söyledi: "Fatma teyzemizin sağ salim bulunmuş olması hepimizi çok sevindirdi. Akıllı takip cihazımızı ailemize teslim ettik. Artık Fatma teyzemiz güvende, ailemizin gözü arkada kalmayacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, hiçbir ailemizin bu kaygıyı ve çaresizliği tek başına yaşamaması için hayata geçirdiğimiz ücretsiz akıllı takip cihazı desteğimizle ailelerimizin yanındayız. Özel ihtiyaçlı vatandaşlara sahip ailelerin yaşadığı kaybolma endişesini derinden hissediyoruz. Bu şehirde hiç kimse kendini yalnız hissetmesin diyerek sevdiklerimizi hep birlikte güven içinde korumaya devam edeceğiz".

Olay, ilçede benzer risk taşıyan aileler için hem bir uyarı hem de belediyenin sunduğu uygulamalı desteğin somut bir örneği oldu. Aile şimdi hem sevinç hem de cihaz sayesinde sağlanan güvenle günlük yaşantısına dönüyor.

DENİZLİ’DE EVİNDEN AYRILARAK KAYBOLAN VE İKİ GÜNLÜK ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCUNDA ORMANLIK ALANDA BULUNAN 65 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI FATMA AYLAK’IN AİLESİ BÜYÜK BİR SEVİNÇ YAŞADI. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAŞANAN BU ACI TECRÜBENİN ARDINDAN AİLEYİ YALNIZ BIRAKMAYARAK BENZER BİR DURUMUN TEKRAR YAŞANMAMASI İÇİN GPS DESTEKLİ AKILLI TAKİP CİHAZINI AİLEYE ULAŞTIRDI.