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takograf muayene servislerinde mevzuata uygunluk vurgulandı

Van'daki toplantıda takograf yetkili muayene servislerinin mevzuata uygun çalışması ile denetim ve uygulama süreçlerindeki önemli hususlar ele alındı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 08:59

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EDİTÖR: Serkan Varol

takograf muayene servislerinde mevzuata uygunluk vurgulandı

Van'da takograf yetkili muayene servislerine bilgilendirme

Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından kentte faaliyet gösteren takograf yetkili muayene servislerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı, müdürlük makamında gerçekleştirildi ve servis temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen oturumlarda mevzuatın uygulanmasına dair ayrıntılı açıklamalar yapıldı.

Toplantıda ele alınan ana konular:

Görüşmelerde, muayene ve teknik işlemlerin mevzuata uygun yürütülmesi üstünde duruldu. Katılımcılara, takograf işlemlerinde dikkat edilmesi gereken usul ve esaslar, belge düzeni ve kayıt tutma zorunlulukları hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca denetim süreçlerinde karşılaşılan pratik sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri paylaşıldı.

Uygulama ve denetim vurgusu:

Toplantıda, takograf yetkili muayene servislerinin faaliyetlerinin etkin ve şeffaf bir şekilde sürdürülmesinin önemi vurgulandı. Denetimlerde dikkat edilmesi gereken teknik kriterler ile sorumluluk paylaşımı netleştirildi ve servislerin mevzuat hükümlerine uygun hareket etmesinin taşıdığı önem katılımcılara aktarıldı.

Karşılıklı görüş alışverişiyle ilerleyen oturum, katılımcıların soru ve önerilerinin alınmasının ardından tamamlandı. İl Müdürlüğü, bilgilendirmenin takip edilmesi ve uygulamalarda uyum sağlanması yönünde gerekli desteğin verileceğini bildirdi.

VAN SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KENTTE FAALİYET GÖSTEREN TAKOGRAF YETKİLİ MUAYENE...

VAN SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KENTTE FAALİYET GÖSTEREN TAKOGRAF YETKİLİ MUAYENE SERVİSLERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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