Taksi durağı temsilcileriyle çözüm odaklı istişare

TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ile istişare:

TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'na bağlı taksi durağı temsilcileri ve bölge sorumlularını TESK Genel Merkezi'nde ağırladı. Toplantıda taksi esnafını doğrudan ilgilendiren güncel meseleler ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alındı.

gündemdeki öncelikler:

Katılımcılar toplantıda özellikle korsan taşımacılıkla mücadele, mali cihaz uygulamaları ve mobil aplikasyonlar alanındaki uygulama aksaklıklarını ve bunların esnaf üzerindeki etkilerini paylaştı. Temsilciler, denetim ve düzenlemelerdeki eksikliklerin kayıt dışılığı körüklediğini, entegrasyon sorunlarının ise hem işlem akışını hem de maliyetleri olumsuz etkilediğini ifade etti.

iletişim ve birlik vurgusu:

Yiğiner, sektörel sorunların çözümünde kamuoyu ve teşkilat içi doğru bilgilendirmenin önemine dikkat çekti ve sosyal medya platformlarında yapılacak paylaşımların titizlikle hazırlanmasını istedi. Ayrıca taksici esnafının hak ve menfaatlerinin korunması için birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Toplantı sonunda Yiğiner, katılım ve katkılarından dolayı temsilcilere teşekkür etti.

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU (TESK) GENEL BAŞKANI MEHMET YİĞİNER, ANKARA'DAKİ TAKSİ DURAĞI TEMSİLCİLERİ VE BÖLGE SORUMLULARIYLA BİR ARAYA GELEREK KORSAN TAŞIMACILIKLA MÜCADELE, MALİ CİHAZ VE MOBİL APLİKASYONLARA İLİŞKİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ.