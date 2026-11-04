Dolar 50,0193 +0,08%
Euro 56,2935 +0,65%
Bist 11.545,33 +4,73%
Altın Gram 6.516,25 +2,83%
EUR/USD 1,1251 +0,53%
Brent Petrol 102,14 -1,41%
--°

Taksi durağı temsilcileriyle çözüm odaklı istişare

TESK Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara'daki taksi durağı temsilcileriyle korsan taşımacılık, mali cihaz uygulamaları ve aplikasyon sorunlarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Taksi durağı temsilcileriyle çözüm odaklı istişare

TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ile istişare:

TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'na bağlı taksi durağı temsilcileri ve bölge sorumlularını TESK Genel Merkezi'nde ağırladı. Toplantıda taksi esnafını doğrudan ilgilendiren güncel meseleler ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alındı.

gündemdeki öncelikler:

Katılımcılar toplantıda özellikle korsan taşımacılıkla mücadele, mali cihaz uygulamaları ve mobil aplikasyonlar alanındaki uygulama aksaklıklarını ve bunların esnaf üzerindeki etkilerini paylaştı. Temsilciler, denetim ve düzenlemelerdeki eksikliklerin kayıt dışılığı körüklediğini, entegrasyon sorunlarının ise hem işlem akışını hem de maliyetleri olumsuz etkilediğini ifade etti.

iletişim ve birlik vurgusu:

Yiğiner, sektörel sorunların çözümünde kamuoyu ve teşkilat içi doğru bilgilendirmenin önemine dikkat çekti ve sosyal medya platformlarında yapılacak paylaşımların titizlikle hazırlanmasını istedi. Ayrıca taksici esnafının hak ve menfaatlerinin korunması için birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Toplantı sonunda Yiğiner, katılım ve katkılarından dolayı temsilcilere teşekkür etti.

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU (TESK) GENEL BAŞKANI MEHMET YİĞİNER, ANKARA&#039;DAKİ...

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU (TESK) GENEL BAŞKANI MEHMET YİĞİNER, ANKARA'DAKİ TAKSİ DURAĞI TEMSİLCİLERİ VE BÖLGE SORUMLULARIYLA BİR ARAYA GELEREK KORSAN TAŞIMACILIKLA MÜCADELE, MALİ CİHAZ VE MOBİL APLİKASYONLARA İLİŞKİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbul'un en büyük odasında süreklilik: Şekib Avdagiç yeniden başkan
images

Erzurum arıcılarına ana arı üretimi için 232 çiftleştirme kovanı verildi
images

Alucra'da 1500 rakımda safran yetiştiriciliğiyle tarıma alternatif yol gösteriyo...
images

Midilli'ye rağbet yükseldi: 2026'da Türk ziyaretçi sayısı rekor kırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gürsu'da Kızılay ile belediyeden ortak Gönül Dostu Yaşam Merkezi

Gri suyla yılda 400 bin metreküp tasarruf hedefleyen ortak geri kazanım tesisi açıldı

Zonguldak'ta eğitimde süreç ve okul güvenliğine odaklanan değerlendirme toplantısı

Dağlar yarılıyor: sınır köylerine dönüşe yol açılıyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı