Taksicilere yeni dönem: fabrika çıkışlı LPG ile yakıt giderleri yarıya iniyor

İzmir'de filonun yenilenmesi:

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, kentteki taksi filosunun yenilenmesi ve esnafın artan maliyetlere karşı korunması amacıyla Renault Mais ve Dacia ile kapsamlı bir protokole imza attı. Protokol kapsamında taksici esnafı fabrika çıkışlı LPG'li araçlara yönlendirilecek ve bunun sağladığı kilometre maliyeti avantajı üzerinden önemli tasarruflar hedeflenecek.

Bugün Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda düzenlenen bilgilendirme sunumuna İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan ev sahipliği yaptı. Toplantıda Dacia Marka Direktörü Serhat Güngör, Dacia Türkiye Satış Müdürü Birol Bek, Dacia Ege ve Akdeniz Bölge Satış Müdürü Umut Cengiz, Orfin Bölge Satış Müdürleri Vahit Ünal ve Ömer Kaan Tüter ile çok sayıda araç sahibi yer aldı.

Hesaplar ne gösteriyor:

Mevcut piyasa koşullarında LPG litre fiyatı 34 TL, dizel 90 TL ve benzin 80 TL bandında seyrediyor. Yeni nesil fabrika çıkışlı LPG'li araçların kilometre başına ortalama tüketim maliyeti 2,5 TL olarak belirlenirken, benzinli veya dizel araçların kilometre maliyetleri 5,5-6 TL aralığında bulunuyor. Bu fark kilometrede yaklaşık 3 TL'lik bir avantaj sağlıyor.

Ayda ortalama 10 bin kilometre yapan bir taksici için bu, aylık yaklaşık 30 bin TL, yıllık ise 360 bin TL düzeyinde doğrudan akaryakıt tasarrufuna denk geliyor. Elde edilecek bu tasarruf, esnafın ikinci el yerine yeni, daha teknolojik ve güvenli araçlara yönelmesini kolaylaştıracak.

Servis, bakım ve finansman ayrıcalıkları:

Protokolle İzmirli taksicilere yönelik servis ve finansman kolaylıkları da hayata geçirildi. Başkan Erkan Özkan, bakım aralığının İzmir'e özel olarak önceki 10 bin kilometreden 20 bin kilometre'ye çıkarıldığını, servis ve bakım ücretlerinde ise yüzde 30 indirim uygulandığını duyurdu. Ayrıca firmadan kaynaklı servis gecikmelerinde üç günü aşan durumlarda esnafın iş kaybını telafi etmek üzere ikame araç bedeli ödenmesi taahhüdü verildi.

Finansman tarafında da kritik bir engel kaldırıldı. Daha önce taksici esnafı kredi kefalet kooperatiflerinden alınan birinci derece rehinli krediler nedeniyle bankalardan ikinci derece kredi alamıyordu. Yapılan düzenleme ile esnaf kefalete bağlı birinci derece krediye alternatif olarak, firmanın ikinci derece ipotekli finansman imkanından faydalanabilecek; böylece bir milyon TL'ye kadar kefalet kredisi ile kalan tutar için ikinci derece ipotekli finansman kombinasyonu sayesinde araç yenileme süreci çözümlenebilecek.

LPG teknolojisinin avantajı ve beklentiler:

Dacia Marka Direktörü Serhat Güngör protokolün taksi kullanımı açısından uygunluğuna dikkat çekti ve fabrika üretimi LPG teknolojisinin tüketimde yarı yarıya hatta daha fazla avantaj sağlayacağını belirtti. Protokol kapsamında İzmir sokaklarında ağırlıklı olarak Dacia Jogger ve Logan modellerinin kullanımı hedefleniyor ve imzalanan işbirliğinin filonun güvenlik ve teknolojik standartlarını yükselteceği vurgulandı.

Odadan yapılan açıklamada, protokolün hayata geçirilmesiyle birlikte hem günlük işletme maliyetlerinde ciddi düşüşler öngörüldüğü hem de esnafın daha modern araçlara erişiminin kolaylaşacağı belirtildi. Başkan Erkan Özkan, marka yöneticilerine katkılarından dolayı İzmirli taksiciler adına teşekkür etti.

YENİ TAKSİ STRATEJİSİ KAPSAMINDA FABRİKA ÇIKIŞLI LPG’Lİ ARAÇLARA YÖNELECEK OLAN TAKSİCİ ESNAFI; KİLOMETREDE ELDE EDECEĞİ MALİYET AVANTAJIYLA AYDA ORTALAMA 30 BİN LİRA, YILDA İSE 360 BİN LİRA YAKIT TASARRUFU SAĞLAYACAK.