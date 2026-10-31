Talepler yerinde tespit edildi: Arpaçay kaymakamı Atçılar köyü'nde vatandaşlarla buluştu

ziyaretin amacı ve katılımcılar:

Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, köy ziyaretleri kapsamında Atçılar Köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarete Belediye Başkanı Zeki Elma ile ilgili daire amirleri de katıldı. Heyet, samimi bir ortamda vatandaşlarla sohbet ederek beklenti ve talepleri dinledi.

Ziyarette, vatandaşların gündelik yaşamı, altyapı ve hizmet talepleri konuşuldu; köyün ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesinin önemine vurgu yapıldı. Kaymakamlık heyeti, köydeki durumu yerinde gözlemleyerek öncelikleri belirlemeye çalıştı.

taleplerin değerlendirilmesi ve takip süreci:

Kaymakam Güvenç, iletilen taleplerin değerlendirilmesi ve gerekli çalışmaların yürütülmesi için ilgili kurumlara talimat verdi. Yetkililer, gelen taleplerin kayda alındığını ve koordinasyon halinde çözümler üretileceğini bildirdi.

Ziyaret sırasında yapılan görüşmelerin, sorunların hızlı ve yerinde tespiti açısından önem taşıdığı ifade edildi. Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğu mesajı verilerek, köy ziyaretlerinin sürdürüleceği belirtildi.

Köy ziyaretleri, yerel yönetim ile vatandaş arasında doğrudan iletişim kurulmasına olanak veriyor; bu sayede öncelikler belirlenip uygulama süreçleri hızlandırılabiliyor. Atçılar Köyü ziyareti de benzer hedeflerle gerçekleştirildi ve takip sürecine ilişkin adımlar planlandı.

ARPAÇAY KAYMAKAMI GÜVENÇ, ATÇILAR KÖYÜ’NDE VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ(KARS-İHA)