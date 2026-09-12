Tamamlandığında Kambar-Ata 1 Kırgızistan'ı enerji ihracatçısına dönüştürecek

törende öne çıkan mesajlar:

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 31 Ağustos Bağımsızlık Günü töreni için Talas'ta yaptığı konuşmada ülkenin ekonomik ve altyapı alanındaki gelişmelerini değerlendirdi. Caparov, son yıllarda kaydedilen büyümenin ve güçlenen mali göstergelerin ülkenin dönüşümünü hızlandırdığını vurguladı.

Caparov, son dört yılda ülke ekonomisinin yıllık ortalama büyümesinin %10,2 olduğunu, 2026 yılının ilk yedi ayında ise gayrisafi yurtiçi hasılanın %11,1 oranında arttığını söyledi. Bu rakamların sadece Orta Asya'da değil dünyada da yüksek oranlardan biri olduğunu belirtti ve ekonomik istikrarın uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından teyit edildiğini aktardı. Caparov, 2025 yılında Kırgızistan’ın kredi notunun '+' seviyesine yükseltildiğini hatırlattı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı ülkenin altın rezervlerinin arttığını ve konsolide bütçenin güçlendiğini, geçen yıl bütçenin 1,1 trilyon somu aştığını açıkladı. Bu göstergeleri reformların ve yatırım odaklı politikanın sonucu olarak değerlendirdi.

ulaştırma ve altyapı hamleleri:

Caparov, ülke genelinde binlerce kilometre yol yapıldığını; havalimanlarının modernize edildiğini, pist ve terminallerin yenilendiğini söyledi. Navigasyon ve uçuş güvenliğine modern standartların uygulandığını, tüm havalimanlarının hizmete alındığını ve yenilerinin inşa edildiğini kaydetti.

Büyük projeler arasında Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolunu işaret eden Cumhurbaşkanı, bu hattın Avrasya’nın ekonomik haritasını değiştireceğini ve Kırgızistan’ı önemli bir uluslararası lojistik merkezine dönüştürecek stratejik bir arter olacağını ifade etti. Projenin bir parçası olarak inşa edilen Balıkçı-Koçkor demiryolu inşaatının tamamlandığını ve hizmete sunulduğunu belirtti.

enerji hedefi: Kambar-Ata 1'in rolü:

Konuşmasının enerji bölümünde Caparov, özellikle Kambar-Ata 1 hidroelektrik santrali projesine vurgu yaptı. Caparov, santral inşaatı tamamlandığında Kırgızistan'ın enerji açığını kapatmakla kalmayacağını; tüm Orta Asya bölgesinin enerji istikrarına katkı sağlayan ve elektrik enerjisi ihraç eden bir ülkeye dönüşeceğini belirtti.

Caparov, son 30 yılda enerji yatırımlarının yetersiz kaldığını ifade ederek "Bugün enerjimizde açık var, 30 yıl boyunca adeta uyuduk. 30 yılda en azından yılda bir hidroelektrik santrali inşa edip devreye almış olsaydık, bugün elektrik konusunda böyle bir sıkıntı yaşamazdık" değerlendirmesinde bulundu. Bu sözlerle Kambar-Ata 1'in tamamlanmasının stratejik önemini bir kez daha vurguladı.

Konuşma, Kırgızistan’ın altyapı, ekonomi ve enerji alanlarında uyguladığı projelerle bölgesel rolünü güçlendirme hedefini özetledi ve hükümetin önceliklerinin yatırım, modernizasyon ve enerji üretimi üzerine kurulu olduğunu ortaya koydu.

BİŞKEK (İHA) - KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV, "KAMBAR-ATA 1 HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN İNŞAATINI TAMAMLARSAK KIRGIZİSTAN ENERJİDE AÇIĞIMIZI KAPATMAKLA KALMAYIP, TÜM ORTA ASYA BÖLGESİNİN ENERJİ İSTİKRARINA KATKI SAĞLAYAN VE ELEKTRİK ENERJİSİ İHRAÇ EDEN BİR ÜLKEYE DÖNÜŞECEĞİZ" DEDİ.