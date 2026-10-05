Dolar 49,1535 +0,09%
Euro 55,0355 -0,41%
Bist 12.469,32 +1,62%
Altın Gram 6.612,22 +0,52%
EUR/USD 1,1192 -0,58%
Brent Petrol 101,48 -0,75%
--°

Tamir takımıyla elektronik atıklardan köy okullarına bilgisayar laboratuvarı

Amasya'da meslek lisesi öğrencileri elektronik atıkları toplayıp tamir ederek, köy okullarına bilgisayar laboratuvarı kurmayı ve atıkları değerlendirmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tamir takımıyla elektronik atıklardan köy okullarına bilgisayar laboratuvarı

meslek lisesinin tamir takımı projesi:

Amasya'da Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu "tamir takımı", arızalı elektronik eşyaları geri dönüştürmek üzere bir proje başlattı. Proje kapsamında toplanan parçalar ayrıştırılıyor, onarılabilen ürünler tamir edilerek yeniden kullanılabilir hale getiriliyor. Amaç, bakım ve onarımı yapılan bilgisayar kasalarını köy okullarında kurulacak bilgisayar laboratuvarlarında eğitim amaçlı kullanıma kazandırmak.

iş birliği ve uygulama:

Proje, Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yönetimi ve bir geri dönüşüm firması iş birliğiyle yürütülüyor. Üç farklı noktaya yerleştirilen atık kumbaralarına bırakılan malzemeler öğrenciler tarafından toplanıp ayrıştırıldı. Çalışmayacak nitelikteki elektrikli ve elektronik atıklar, prosedüre uygun olarak lisanslı tesise teslim edilecek.

Çalışır duruma getirilen ürünler ise çevre haftasında düzenlenecek ikinci el pazarında satışa sunulacak ve elde edilecek gelir okula aktarılacak. Projeye katkı sağlayan öğrenciler ayrıca ödüllendirilecek.

eğitimsel kazanımlar ve hedefler:

Uygulamalı eğitim sayesinde öğrenciler, sökülen cihazların iç yapısını görerek elektrik ve elektronik bilgilerini pekiştiriyor; arıza tespiti, parça değişimi ve tamir pratiği yapıyorlar. Bu süreç aynı zamanda malzemelerin geri kazanılmasını sağlayarak çalışır durumda olan parçaların yeniden eğitim-öğretimde kullanılmasını mümkün kılıyor.

Projeyi yürütenlerden Elektrik Öğretmeni Fatih Bozat, "Bilgisayar kasalarının bakım ve onarımları sağlandıktan sonra bilgisayar olmayan köy okullarına bilgisayar atölyesi kurup çocukların bilgisayarla buluşmasını sağlayacağız" dedi. Öğrencilerden Yunus Emre Öztürk ise yenilenecek bilgisayarları köy okullarındaki arkadaşlarına ulaştırmak için çaba göstereceklerini belirtti.

Projeyi inceleyen Amasya Valisi Önder Bakan, kamu-özel sektör iş birliğiyle uygulanan bu tür çalışmaların israfın önlenmesi açısından önem taşıdığını vurguladı ve öğrencileri tebrik etti. Ziyarette ayrıca Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Derya Bulut, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ile okul müdürü Ömer Karaboyun de yer aldı.

AMASYA&#039;DA MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN OLUŞTURDUĞU &#039;TAMİR TAKIMI&#039; ARIZALI ELEKTRONİK EŞYALARI GERİ...

AMASYA'DA MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN OLUŞTURDUĞU 'TAMİR TAKIMI' ARIZALI ELEKTRONİK EŞYALARI GERİ DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN PROJE BAŞLATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Toygartepe’de beşinci yırtıcı kuş göçü etkinliği gökyüzünü doldurdu
images

Fındık kurutmaya gelen ordulu üreticiler Niksar’da brandalarla bekliyor
images

Sonbaharın renkleri Bolu Dağı yamaçlarını süslüyor
images

Didim'de hamsi kotası uygulamasına yönelik sıkı denetim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şirintepe'de kaçışın bedeli: ehliyetsiz sürücüye 400 bin lira ceza

Toygartepe’de beşinci yırtıcı kuş göçü etkinliği gökyüzünü doldurdu

Kavşakta çarpışma refüje savurdu: Karaman'da iki kişi yaralandı

Fabrika yangınının ardından havadan görüntülenen hasar bilançosu

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp