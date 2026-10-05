Tamir takımıyla elektronik atıklardan köy okullarına bilgisayar laboratuvarı

meslek lisesinin tamir takımı projesi:

Amasya'da Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu "tamir takımı", arızalı elektronik eşyaları geri dönüştürmek üzere bir proje başlattı. Proje kapsamında toplanan parçalar ayrıştırılıyor, onarılabilen ürünler tamir edilerek yeniden kullanılabilir hale getiriliyor. Amaç, bakım ve onarımı yapılan bilgisayar kasalarını köy okullarında kurulacak bilgisayar laboratuvarlarında eğitim amaçlı kullanıma kazandırmak.

iş birliği ve uygulama:

Proje, Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yönetimi ve bir geri dönüşüm firması iş birliğiyle yürütülüyor. Üç farklı noktaya yerleştirilen atık kumbaralarına bırakılan malzemeler öğrenciler tarafından toplanıp ayrıştırıldı. Çalışmayacak nitelikteki elektrikli ve elektronik atıklar, prosedüre uygun olarak lisanslı tesise teslim edilecek.

Çalışır duruma getirilen ürünler ise çevre haftasında düzenlenecek ikinci el pazarında satışa sunulacak ve elde edilecek gelir okula aktarılacak. Projeye katkı sağlayan öğrenciler ayrıca ödüllendirilecek.

eğitimsel kazanımlar ve hedefler:

Uygulamalı eğitim sayesinde öğrenciler, sökülen cihazların iç yapısını görerek elektrik ve elektronik bilgilerini pekiştiriyor; arıza tespiti, parça değişimi ve tamir pratiği yapıyorlar. Bu süreç aynı zamanda malzemelerin geri kazanılmasını sağlayarak çalışır durumda olan parçaların yeniden eğitim-öğretimde kullanılmasını mümkün kılıyor.

Projeyi yürütenlerden Elektrik Öğretmeni Fatih Bozat, "Bilgisayar kasalarının bakım ve onarımları sağlandıktan sonra bilgisayar olmayan köy okullarına bilgisayar atölyesi kurup çocukların bilgisayarla buluşmasını sağlayacağız" dedi. Öğrencilerden Yunus Emre Öztürk ise yenilenecek bilgisayarları köy okullarındaki arkadaşlarına ulaştırmak için çaba göstereceklerini belirtti.

Projeyi inceleyen Amasya Valisi Önder Bakan, kamu-özel sektör iş birliğiyle uygulanan bu tür çalışmaların israfın önlenmesi açısından önem taşıdığını vurguladı ve öğrencileri tebrik etti. Ziyarette ayrıca Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Derya Bulut, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ile okul müdürü Ömer Karaboyun de yer aldı.

AMASYA'DA MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN OLUŞTURDUĞU 'TAMİR TAKIMI' ARIZALI ELEKTRONİK EŞYALARI GERİ DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN PROJE BAŞLATTI.