Tarım kayıtları sahada sınanıyor: Bolvadin’de uzaktan algılama verileri yerinde kontrol ediliyor

Bolvadin'de saha incelemeleri sürüyor:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, tarımsal üretim alanlarının güncel durumunu belirlemek amacıyla yürütülen arazi tespit çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların koordinasyonunu Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üstleniyor; teknik personel sahada yapılan uygulamaların ve kayıtların fiili durumla uyumunu kontrol ediyor.

Çalışma yöntemi ve kapsamı:

Denetimler, 2026 yılına ait uzaktan algılama sonuçları referans alınarak gerçekleştiriliyor. İlgili tarım alanları yerinde inceleniyor, kayıtlarla karşılaştırma yapılıyor ve gerekli tespitler raporlanıyor. Teknik ekipler, görüntüleme verileri ile arazi üzerindeki gerçek üretim, dikim şekli ve kullanım amaçlarını kıyaslayarak doğrulama sağlıyor.

Neden güncelleme yapılıyor:

Saha kontrolleri sayesinde tarımsal verilerin güncelliği ve doğruluğu temin ediliyor; bu veriler, planlama ve destekleme politikaları için temel oluşturuyor. Müdürlüğün yaptığı açıklamada, saha çalışmalarının titizlikle sürdüğü ve elde edilen bulguların kayıt sistemlerine yansıtılacağı bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİM ALANLARININ MEVCUT DURUMUNUN BELİRLENMESİ VE TARIMSAL VERİLERİN SAHADAKİ FİİLİ DURUMLA UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA ARAZİ TESPİT ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.