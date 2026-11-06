Tarımın geleceği Hendek'te buluştu: genç çiftçiler sahne aldı

Sakarya tarım fuarı yoğun ilgiyle başladı

Hendek Ticaret Merkezi ve Çok Amaçlı Fuar Alanı'nda açılan 8. Sakarya Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. Organizasyon, üreticileri, firma temsilcilerini ve tarım teknolojilerini bir araya getirirken fuarda 165 marka stant açtı; tarım makineleri, hayvancılık ekipmanları, yem teknolojileri ve üretimde verimliliği artıran yeni sistemler sergilendi.

Yetkililerin mesajı:

Sakarya Vali Yardımcısı Turgut Subaşı fuarın açılışında kentin sanayi kadar güçlü bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Subaşı, "Önünü açacağız, yolunu kolaylaştıracağız, ona her türlü desteği hep beraber vereceğiz. Bunda hiç tereddüt yok. Üreticiyi desteklemek kamu kurumları ve yerel yönetimlerin ortak sorumluluğudur" sözleriyle bilinçli üretimi destekleme kararlılığını dile getirdi.

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü ise genç nüfusun tarımdan uzaklaşmasının kritik bir sorun olduğuna dikkat çekti ve "Biz önce kendimiz evlatlarımıza bu meslekleri, bu hayvancılığı, tarımı sevdirmemiz gerekiyor. İşte bu fuar bunun yollarından biri. Çünkü burada yeni teknolojiyi gençlerimiz yerinde görüyor. Teknolojinin üretimde daha fazla kullanılmasının ve yeni kuşakların tarıma kazandırılması bu açıdan çok önemli" ifadeleriyle gençlerin tarıma çekilmesinin önemini vurguladı.

Ali Şener Bayraktar, artan maliyetler ve iklim risklerine rağmen üreticinin kararlılığını ön plana çıkararak, "Üreticimizin heyecanını muhafaza etmek zorundayız. Üreticimizi ürettirmek zorundayız. Yapısal sorunlarımızı çözmek zorundayız" dedi. Fuarda ayrıca Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Çıplak ve AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de tarımda teknolojik dönüşüm, altyapı hizmetleri ve genç girişimciliğin önemine dikkat çekti.

Genç çiftçiler bilgi yarışmasında yarıştı:

Fuarın ilk gününe damga vuran etkinliklerden biri, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Genç Çiftçi Bilgi Yarışması oldu. Yarışmalar Bitkisel Üretim ve Hayvansal Üretim kategorilerinde gerçekleşti ve renkli görüntülere sahne oldu.

Bitkisel Üretim kategorisinde birinciliği Kocaali'den Ömer Temizkan, ikinciliği Serdivan'dan Rıfat Can, üçüncülüğü ise Adapazarı'ndan Burhan Bulut elde etti. Hayvansal Üretim kategorisinde birincilik Taraklı'dan İbrahim Şanlı'ya, ikinci sıra Hendek'ten Batuhan Orbay Dizman'a, üçüncülük ise Kocaali'den Recai Çelik'e gitti.

Fuarın açılış gününde yaşanan yoğun ziyaretçi katılımı, sektör temsilcileri ile üreticiler arasında doğrudan temas sağlanmasına ve yeni teknolojilerin yerinde incelenmesine olanak tanıdı. Organizasyonun ilerleyen günlerinde de makinelerden yem teknolojilerine, danışmanlık ve eğitim oturumlarına kadar geniş bir yelpazede etkinlikler planlanıyor.

SAKARYA’DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN TEMSİLCİLERİNİ BULUŞTURAN 8. SAKARYA TARIM, HAYVANCILIK MAKİNALARI, TEKNOLOJİLERİ VE YEM FUARI KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI.