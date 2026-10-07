Tariş incirde kaliteye göre kilo başına 30-250 lira aralığını belirledi

Tariş'in fiyat tarifesi:

Aydın'da faaliyet gösteren Tariş İncir Birliği, üreticilerin uzun süredir beklediği 2026-2027 iş yılı kuru incir alım fiyatlarını resmen açıkladı. Birlik, kalite ve incir iriliğine göre belirlenen tarifeyle kilogram fiyat aralığını 30 ila 250 lira olarak ilan etti.

kalite sınıfları ve fiyatlar:

Kabul edilen alım tarifesine göre kilogramdaki adet aralıkları ve fiyatlar şu şekilde belirlendi: A1 kalite (kilodaki adet 36-40) 250 lira, A2 kalite (41-45) 220 lira, A3 kalite (46-50) 210 lira, A4 kalite (51-55) 200 lira, A5 kalite (56-60) 180 lira, A6 kalite (61-65) 160 lira, A7 kalite (66-70) 140 lira, A8 kalite (71-80) 120 lira, A9 kalite (81-90) 100 lira, A10 kalite (91-100) 90 lira ve A11 kalite (101-130) 80 lira olarak açıklandı.

üreticiler için kısa değerlendirme:

Belirlenen tarifede irilik ve kalite kriterlerinin fiyatları doğrudan etkilediği görülüyor; kilogramdaki adet sayısı azaldıkça birim fiyat yükseliyor. Bu yapı, sofralık ve ihracata uygun daha iri ve kaliteli ürünleri teşvik ederken, daha küçük sınıflardaki ürünlerin fiyatı daha düşük seviyelerde tutulmuş durumda. Üreticilerin alım sezonu boyunca bu tarifeye göre gelir planlaması yapması bekleniyor.

İNCİR ALIM FİYATLARI AÇIKLANDI