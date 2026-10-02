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TARİŞ’te 57 milyon liralık avans iddianamesi: yöneticiler görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor

İzmir Başsavcılığı, TARİŞ Pamuk Birliği yöneticilerinin 2024'te 5 milyon sermayeli Olgaç Tarım'a 57 milyon TL avans verilmesine ilişkin iddianameyi gönderdi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

TARİŞ’te 57 milyon liralık avans iddianamesi: yöneticiler görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor

TARİŞ pamuk birliğinde iddianame hazır

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen inceleme sonucunda, TARİŞ Pamuk Birliği yönetimine yönelik kapsamlı bir usulsüzlük soruşturması iddianameye dönüştü. Soruşturma 2025/66096 dosya numarasıyla başlatıldı; hazırlanan iddianame 2026/31311 numarasıyla İzmir Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler ve iddianamenin kapsamı:

İddianamede Birliğinin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk A., başkan vekili Ali Ş., yönetim kurulu üyeleri Nuri A., Murat D. ve Murat A. ile genel müdür vekili İsmail P. hakkında, zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri iddiasıyla dava açılması talep ediliyor. Savcılık, yöneticilerin birlik kaynaklarını usulsüz şekilde kullandıkları ve kooperatife ciddi zarar verdiği değerlendirmesinde bulundu.

Avansın ayrıntıları ve mali tespitler:

Soruşturma dosyasına göre; 2023'te sermayesi 5.000.000 TL olan Olgaç Tarım Ürünleri Limited Şirketi'ne 2024 yılında, 45 gün içinde parça parça olmak üzere toplam 57.000.000 TL avans ödendi. Ödemeler tarih ve tutarlarıyla iddianamede şöyle yer aldı: 10 Eylül 2024: 1.000.000 TL; 13 Eylül 2024: 2.500.000 TL; 20 Eylül 2024: 2.500.000 TL; 27 Eylül 2024: 5.500.000 TL; 2 Ekim 2024: 5.000.000 TL; 4 Ekim 2024: 500.000 TL; 7 Ekim 2024: 6.000.000 TL; 11 Ekim 2024: 6.000.000 TL; 15 Ekim 2024: 7.000.000 TL; 18 Ekim 2024: 5.000.000 TL; 21 Ekim 2024: 6.000.000 TL; 23 Ekim 2024: 10.000.000 TL.

İddianamede, firmaya verilen toplam avansın önemli bir kısmının geri alınamadığı, şirketin bir kısmını mal ve ürün vererek ödeme yaptığı ancak kısa süre sonra iflas ettiği vurgulanıyor. Savcılığa yapılan şikâyette, Olgaç Tarım'a verilen avansın; o yıl benzer koşullarda avans verilen diğer kooperatif ve özel sektör alıcılarıyla kıyaslandığında olağandışı yüksek olduğu belirtildi.

Uzman incelemelerinde de, şirketin bahse konu tutarı karşılayacak düzeyde pamuk alımı ve çırçır işletme altyapısına sahip olmadığı tespit edildi. Bu bulgular, savcılığın birliğin mali kaynaklarının usulsüzce aktarıldığı ve tahsilatın mümkün olmadığının değerlendirilmesine temel oluşturdu.

TARİŞ'in konumu ve bölgedeki yankılar:

TARİŞ, Ege Bölgesi'nde 7 ilde faaliyet gösteren, 40 kooperatif ve 18.000'i aşkın ortağı, 29 çırçır fabrikası ile pamuk, bitkisel yağ, yem, pazarlama ve sigorta alanlarında etkin olan büyük bir tarım kooperatifi olarak biliniyor. 2005'ten itibaren 'yağlı tohumlar'ı da faaliyet alanına alarak unvanını S.S. TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği olarak değiştirmişti.

Olay, TARİŞ'in faaliyet gösterdiği illerde tartışma konusu olurken, savcılığın iddianamesiyle birlikte dava sürecinin takip edileceği, zararın tespiti ve sorumluların belirlenmesi için hukuki sürecin devam edeceği kaydedildi.

ORÇUN OLGAÇ

ORÇUN OLGAÇ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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