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Tarlada farkındalık: Kilis il jandarması tarım işçilerine KADES tanıtımı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı, 2 Kasım 2026'de tarım işçilerine KADES uygulamasının kullanımını anlattı, broşür dağıtarak farkındalık oluşturdu.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 08:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tarlada farkındalık: Kilis il jandarması tarım işçilerine KADES tanıtımı

KADES bilgilendirmesi yapıldı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 Kasım 2026 tarihinde tarım işçilerine yönelik Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Faaliyetin içeriği:

Gerçekleştirilen bilgilendirmede vatandaşlara uygulamanın kullanımı hakkında bilgi verildi ve uygulamanın temel işleyişi anlatıldı. Etkinlik sırasında broşür dağıtıldı ve KADES'in acil durumlarda nasıl kullanılacağına ilişkin pratik bilgiler paylaşıldı.

Hedef ve amaç:

Faaliyette amaç, tarım işçileri arasında KADES konusunda bilgi düzeyini artırmak ve uygulamaya ilişkin farkındalık oluşturmaktı. Böylece ihtiyaç halinde hızlı ve etkin destek sağlanmasının kolaylaştırılması hedeflendi.

KİLİS’TE TARIM İŞÇİLERİNE KADES BİLGİLENDİRMESİ YAPILDI

KİLİS’TE TARIM İŞÇİLERİNE KADES BİLGİLENDİRMESİ YAPILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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