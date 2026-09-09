Tarladan gönüllere: 69 yaşında çocukluk hayalini şiirle taçlandırdı

Şiirle örülen yıllar

Erzurum'un Oltu ilçesi Kaleboğaz Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki çiftçi Sebahattin Kaya, çocukluk yıllarından bu yana süregelen şiir tutkusunu kitaplaştırdı. Uzun yılların birikimi, yayımladığı eserle okuyucuyla buluştu.

şiir yolculuğu:

İlkokul mezunu olan Kaya, 14 yaşından itibaren şiir yazmaya başladı. Zaman içinde yaklaşık 500 şiir kaleme alan şair, bu eserlerin 200'ünü seçerek Gönül Dünyasından Şiirler adlı kitabında topladı. Kitaptaki dizelerde aşk, doğa, sevgi ve güncel olayların yanı sıra hayatın farklı yönlerine dair gözlemler yer alıyor.

kitabın paylaşımı ve anlamı:

Çiftçilik yaparak geçimini sürdüren Kaya, hazırladığı kitabı yakınlarına ve dostlarına herhangi bir ücret talep etmeden ücretsiz olarak dağıtıyor. Uzun yılların emeğini kitabıyla taçlandırmanın ve 69 yaşında çocukluk hayalini gerçekleştirmiş olmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söylüyor.

Kaya'nın hikâyesi, süreklilik ve üretkenliğin simgesi olarak yorumlanıyor; yılların birikimini bir araya getirip paylaşma kararı, bireysel bir başarı olmanın ötesinde çevresiyle kurulan bağın da ifadesi olarak dikkat çekiyor.

SEBAHATTİN KAYA VE EŞİ