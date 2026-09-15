Tarsus'ta kırsal yollar güçleniyor: Çöplü ve Yaramış'ta kapsamlı bakım çalışması

çalışmanın kapsamı:

Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşımın güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla başlattığı yol bakım ve zemin düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda özellikle Çöplü ve Yaramış mahallelerinde yoğunlaştı; çalışmalar, mevcut yol yüzeyinin iyileştirilmesi, reglaj ve tesviye uygulamaları ile rutubet ve çukurlaşmanın önlenmesine odaklandı.

Çöplü Mahallesi'ndeki uygulamalarda 5 kamyon bypass malzeme kullanılarak 150 metrelik yol bakımının yapıldığı, ayrıca güzergah üzerinde bin 500 metrelik alanda reglaj ve tesviye çalışması gerçekleştirildiği bildirildi. Bu müdahalelerle hem ana ulaşım hattının hem de yan bağlantıların dayanıklılığı artırıldı.

Yaramış Mahallesi'nde ise 35 kamyon bypass malzeme ile bin 400 metrelik yolun bakımının tamamlandığı, ilave olarak 22 bin 500 metrelik güzergah üzerinde reglaj ve tesviye yapıldığı kaydedildi. Bu miktarlar, mahallenin geniş bir alanında zemin koşullarının iyileştirildiğini gösteriyor.

hedeflenen sonuçlar ve devamı:

Belediye yetkilileri, yapılan müdahalelerin kış aylarındaki ulaşım aksamalarını azaltmayı, çiftçiler ve okul servisleri gibi kırsal ulaşım ihtiyaçlarını kolaylaştırmayı hedeflediğini belirtiyor. Uygulanan reglaj ve tesviye işlemleri, yol yüzeyinin su tahliyesini iyileştirerek hem bakım gereksinimlerini azaltacak hem de trafik güvenliğini yükseltecek nitelikte.

Tarsus Belediyesi, ihtiyaç duyulan diğer kırsal noktalarda da benzer yol bakım ve zemin düzenleme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi; mahalle bazlı planlamayla önceliklerin belirlenmesi ve kaynakların etkin kullanımı hedefleniyor.

TARSUS BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIMIN DAHA GÜVENLİ VE ELVERİŞLİ HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA YOL BAKIM VE ZEMİN DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.