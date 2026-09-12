Tarsus'ta tır bariyeri aşıp karşı şeride geçti: bir kişi yaşamını yitirdi

kaza nasıl gerçekleşti:

Mersin'in Tarsus ilçesindeki TAG otoyolunun Bolatlı mevkiinde, Adana istikametinden gelen 31 BBY 689 plakalı demir yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti. Tır, karşı yönden gelen H.S. yönetimindeki 01 DFN 08 plakalı tır ile Ünal Kaya idaresindeki 01 RF 335 plakalı otomobile çarptı.

can kaybı ve yaralılar:

Kazanın ardından olay yerinde yaşanan çarpışma sonucunda otomobil sürücüsü Ünal Kaya hayatını kaybetti. İki tır sürücüsü de yaralandı; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerindeki çalışmalar sırasında trafik uzun süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE OTOYOLDA TIRIN, KARŞI ŞERİDE GEÇEREK BAŞKA BİR TIR İLE OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ,2 KİŞİ YARALANDI.