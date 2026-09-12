Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Tarsus'ta tır bariyeri aşıp karşı şeride geçti: bir kişi yaşamını yitirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde TAG otoyolunda demir yüklü tır bariyerleri aşarak karşı şeride geçti; otomobil sürücüsü öldü, iki tır sürücüsü yaralandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:07

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 10:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Tarsus'ta tır bariyeri aşıp karşı şeride geçti: bir kişi yaşamını yitirdi

kaza nasıl gerçekleşti:

Mersin'in Tarsus ilçesindeki TAG otoyolunun Bolatlı mevkiinde, Adana istikametinden gelen 31 BBY 689 plakalı demir yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti. Tır, karşı yönden gelen H.S. yönetimindeki 01 DFN 08 plakalı tır ile Ünal Kaya idaresindeki 01 RF 335 plakalı otomobile çarptı.

can kaybı ve yaralılar:

Kazanın ardından olay yerinde yaşanan çarpışma sonucunda otomobil sürücüsü Ünal Kaya hayatını kaybetti. İki tır sürücüsü de yaralandı; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerindeki çalışmalar sırasında trafik uzun süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

MERSİN&#039;İN TARSUS İLÇESİNDE OTOYOLDA TIRIN, KARŞI ŞERİDE GEÇEREK BAŞKA BİR TIR İLE OTOMOBİLE...

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE OTOYOLDA TIRIN, KARŞI ŞERİDE GEÇEREK BAŞKA BİR TIR İLE OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ,2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Afyonkarahisar'da kesinleşmiş cezayla aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
images

Ulu Baba zirvesinde inanç ve doğa buluşması
images

Kütahya'da Siberay ekipleri internet güvenliği farkındalığını güçlendiriyor
images

Eskişehir'de yalnız yaşayan Mehmet Ali Köse evinde ölü bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Afyonkarahisar'da kesinleşmiş cezayla aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Ulu Baba zirvesinde inanç ve doğa buluşması

Kütahya'da Siberay ekipleri internet güvenliği farkındalığını güçlendiriyor

Erdemli'de tarım ulaşımı güçlendirildi: 5 bin 800 metre sıcak asfalt

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı