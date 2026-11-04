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Tarsus'ta yeni siyasi rota: belediye başkanı Ali Boltaç Yeni Parti'ye katıldı

CHP'den istifa eden Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Ankara'da Özgür Özel'in rozetini takmasıyla Yeni Parti'ye katıldı; hizmet anlayışı değişmeyecek.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Tarsus'ta yeni siyasi rota: belediye başkanı Ali Boltaç Yeni Parti'ye katıldı

Tarsus'ta yeni siyasi rota: belediye başkanı Ali Boltaç Yeni Parti'ye katıldı

Ali Boltaç, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı. Katılım töreni Ankara'daki Yeni Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Özgür Özel tarafından Boltaç'a parti rozeti takıldı. Belediye başkanının sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama, kararın kişisel bir dönüş değil, uzun vadeli siyasi anlayışının devamı olduğuna vurgu yaptı.

Tören ve katılım:

Tören, Yeni Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Programda Boltaç'ın istifa süreci, partiye geçiş gerekçeleri ve önümüzdeki dönem için ortak çalışma iradesi gündeme geldi. Rozeti takan Özgür Özel ile fotoğraf ve kısa söyleşiler de törende yer aldı. Boltaç, açıklamasında süreç hakkında bilgi verdi ve kararını kamuoyuyla paylaştı.

Siyasi duruş ve belediye hizmetleri:

Boltaç, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada siyaset anlayışının temelinde demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkmak olduğunu belirtti. Açıklamada yer alan ifadeler şöyle: "Siyasette benim için esas olan, inandığım değerlerle tutarlı olmak, demokrasiyi ve halkın iradesini her koşulda savunmaktır. Bugün itibarıyla Özgür Özel ile paylaştığımız siyasi anlayışı ve ortak mücadelemizi Yeni Parti çatısı altında sürdürme kararı aldım. Bu karar, benim için yeni bir siyasi duruş değil, inandığım ilkeler doğrultusunda yürüdüğüm yolun devamıdır".

Belediye yönetimine ilişkin kaygılara da değinen Boltaç, parti değişikliğinin Tarsus'a yönelik hizmet anlayışında değişikliğe yol açmayacağını vurguladı. Ayrıca "Tarsus halkının iradesiyle üstlendiğim belediye başkanlığı görevimi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden sürdüreceğim. Tarsus’a verdiğim sözler ve bu kente karşı sorumluluğum değişmedi." sözleriyle görevine devam edeceğinin altını çizdi.

Yeni Parti'ye katılım, Boltaç'ın yerel yönetim anlayışı ve önümüzdeki dönemde parti içinde yürüteceği politika tercihlerine odaklanacak tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Belediye meclisi çalışmaları, yürütülecek projeler ve halkla iletişimde izlenecek yöntemler, Boltaç'ın açıklamalarında öncelik belirtilen konular arasında yer aldı.

ANKARA&#039;DA YENİ PARTİ GENEL MERKEZİ&#039;NDE GERÇEKLEŞEN TÖRENDE TARSUS BELEDİYE BAŞKANI ALİ BOLTAÇ&#039;A...

ANKARA'DA YENİ PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞEN TÖRENDE TARSUS BELEDİYE BAŞKANI ALİ BOLTAÇ'A GENEL BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL TARAFINDAN PARTİ ROZETİ TAKILDI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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