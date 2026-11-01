Taş ve Tüy Altın Portakal'da altı ödülle öne çıktı

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ragıp Türk'ün yönettiği Taş ve Tüy, En İyi Film dahil olmak üzere toplam altı ödül kazanarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu. Festivalin kapanış töreni Cam Piramit'te yapıldı; törene yarışma ekipleri, jüri üyeleri, sanat dünyasından isimler ve binlerce sinemasever katıldı.

Tören, katılım ve festival akışı:

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival, 24 Ekim'de geleneksel kortejle başlamış, açılışta Onur, Sinema Emek ve Genç Sinemacı Başarı ödülleri takdim edilmişti. Kapanış gecesinde sunuculukları Pınar Altuğ Atacan ve Emre Kınay üstlendi; sahne performansları ve fotoğraf çekimleriyle tören sonlandı. Yarışmada Ulusal Uzun Metraj Film kategorisinde 12, Uluslararası Uzun Metraj Film kategorisinde 13 film yer aldı.

Jüri değerlendirmesi ve sinemanın toplumsal rolü:

Festival başkan vekili ve Festival Başkanı Büşra Dirgen Özdemir, Altın Portakal'ın 63 yıllık mirasına vurgu yaparak festivalin kültürel belleği canlı tuttuğunu ve Antalya'nın sanata olan desteğinin sürdüğünü söyledi. Özdemir, "Altın Portakal, bu ülkenin hafızasıdır" ifadeleriyle festivalin tarihsel önemine dikkat çekti.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Derviş Zaim ise sinemanın yalnızca bir eğlence aracı olmadığını, toplumsal olayları yansıtan ve empati geliştiren bir ayna olduğunu belirtti. Zaim, çok boyutlu krizler karşısında filmlerin farkındalık yarattığını ve görünmeyeni görünür kıldığını vurgulayarak, jüri olarak her filmin biricikliğine saygı duyduklarını dile getirdi.

Taş ve Tüy'ün ödül konuşması ve aldığı ödüller:

En İyi Film ödülünü alan Taş ve Tüyın yönetmeni Ragıp Türk, sahnede kişisel yolculuğuna değinerek 2003'te İstanbul'a müzisyen olmak için geldiğini, sonrasında İstanbul Üniversitesi Sinema-Televizyon eğitimi aldığını ve tesadüfen film setinde çalışırken yönetmen olmaya karar verdiğini anlattı. Türk, Yeşim Ustaoğlu'na ilhamı için teşekkür ederek, ödülü "Nazire’ye ilham veren kadına, anneme armağan ediyorum" diye adadı.

Taş ve Tüy, törende En İyi Film'in yanı sıra En İyi Senaryo Ödülü'nü de alırken Sungu Çapan Ulusal Sinema Yazarları Ödülü ile Film Yönetmenleri Derneği'nin Ulusal Uzun Metraj Film kategorisindeki En İyi Film ödülünü kazandı. Ayrıca filmdeki çalışmasıyla Melda Tuzluca'ya Cahide Sonku Kadın Emek Ödülü verildi. En İyi Kurgu Ödülü ise Naim Kanat (Taş ve Tüy) ile Emir Ziyalar ve Jerome Pesnel'e (Kadim Mavi) paylaştırıldı.

Oyunculuk ve diğer ulusal ödüller:

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü 12 yaşındaki Duygu Köse, "Bir Anne Hakkında" filmindeki performansıyla aldı. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü ise "Cinlerin Düğünü" filmindeki performanslarıyla İlhan Şen ve Erol Babaoğlu'na verildi. Ulusal yarışmada En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Artakalan" filmindeki rolüyle Öykü Karayel'in olurken, En İyi Erkek Oyuncu ödülü "Hakikatin Ölümü" filmiyle Mehmet Günsür ve Mert Fırat arasında paylaşıldı.

Fırat, teşekkür konuşmasında "Hakikatin ölmediği, kimseyi karanlıkta bırakmadığımız ve vicdanımızla yaşadığımız" ifadelerini kullanırken, Günsür geleceğe yönelik umut mesajı vererek film yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Teknik ve ilk film ödülleri:

Ulusal kategoride En İyi Film Müziği ödülü "Kadim Mavi"nin müziklerini hazırlayan Can Kuman'a verildi. En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü "Artakalan"la Kırıl Prodonov alırken, aynı filmdeki çalışmalarından dolayı Osman Özcan ve Görkem Canbolat En İyi Sanat Yönetmeni ödülünün sahipleri oldu. Behlül Dal En İyi İlk Film ödülü Büşra Bülbül'ün yönettiği "Bir Anne Hakkında"ya, Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü ise "Kadim Mavi"ye verildi.

Belgesel, kısa metraj ve öğrenci filmlerinde kazananlar:

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü Çağatay Yurt'un "Kül ve Tuz"una, En İyi Belgesel Film ödülü Arda Sarıgül'ün yönettiği "Mükellef"e verildi. Ulusal Kısa Metraj'da En İyi Yönetmen Ödülü "Porkatal"la Sis Gürdal'ın, En İyi Kısa Film Ödülü Soner Alan'ın "Kısa Akıl"ına takdim edildi. Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nda En İyi Film Ödülü "Dostlar Sağolsun" ile Orhan Kemal Kartal'ın olurken, Jüri Özel Ödülü Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencisi Selin Toprak'ın "Dünya Günü Kutlu Olsun"una verildi.

Uluslararası yarışmanın kazananları:

Uluslararası yarışmada En İyi Film Ödülü George Ovashvili'nin yönettiği "Babalarımdan Biri Var"a gitti. "The Riverstone" filmindeki performanslarıyla Mahendra Perera, Shyam Fernando, Randika Gunathilaka ve Priyantha Sirikumara En İyi Erkek Oyuncu ödülünü paylaştı. En İyi Kadın Oyuncu ödülünü "6 Haftalık Veda" filmiyle Magdalena Laubisch aldı. "Nehir Treni"nin yönetmenleri Lorenzo Ferro ve Lucas Vignale En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldü; Jüri Özel Ödülü "Minotor"un oldu. Sungu Çapan Uluslararası Sinema Yazarları Ödülü ise "Siyah Tavşan, Beyaz Tavşan"a verildi.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, ödül kazananların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi ve festival gelecek kuşaklara ilham vermeye devam etme sözüyle kapanışını yaptı.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK OYUNCU DUYGU KÖSE, "EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ"NÜN SAHİBİ OLDU